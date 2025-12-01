Vídeo
Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras
Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras / Claudio Palma

La exposición permanecerá abierta al público en la Sala Cajasur hasta el 5 de enero

01 de diciembre 2025 - 18:30

La Sala Cajasur de Algeciras acoge una exposición homenaje a la Asociación de Belenistas Oro, Incienso y Mirra, organizada con motivo del 25 aniversario del colectivo, que desde su fundación trabaja para mantener y difundir la tradición belenística en la ciudad.

La muestra reúne una cuidada selección de belenes y dioramas, con nueve escenas dispuestas en línea a lo largo de diez metros, que permiten recorrer algunos de los pasajes más representativos de la tradición navideña. Además, la exposición incorpora La luz de Cádiz, una colección itinerante de la Federación Gaditana de Belenistas que llega a Algeciras tras exhibirse en varios municipios de la provincia y que retrata algunos de sus paisajes más emblemáticos.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 5 de enero.

1/28 Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras / Claudio Palma
2/28 Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras / Claudio Palma
3/28 Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras / Claudio Palma
4/28 Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras / Claudio Palma
5/28 Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras / Claudio Palma
6/28 Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras / Claudio Palma
7/28 Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras / Claudio Palma
8/28 Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras / Claudio Palma
9/28 Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras / Claudio Palma
10/28 Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras / Claudio Palma
11/28 Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras / Claudio Palma
12/28 Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras / Claudio Palma
13/28 Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras / Claudio Palma
14/28 Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras / Claudio Palma
15/28 Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras / Claudio Palma
16/28 Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras / Claudio Palma
17/28 Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras / Claudio Palma
18/28 Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras / Claudio Palma
19/28 Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras / Claudio Palma
20/28 Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras / Claudio Palma
21/28 Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras / Claudio Palma
22/28 Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras / Claudio Palma
23/28 Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras / Claudio Palma
24/28 Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras / Claudio Palma
25/28 Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras / Claudio Palma
26/28 Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras / Claudio Palma
27/28 Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras / Claudio Palma
28/28 Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras / Claudio Palma

