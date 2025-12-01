Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras
La Sala Cajasur de Algeciras acoge una exposición homenaje a la Asociación de Belenistas Oro, Incienso y Mirra, organizada con motivo del 25 aniversario del colectivo, que desde su fundación trabaja para mantener y difundir la tradición belenística en la ciudad.
La muestra reúne una cuidada selección de belenes y dioramas, con nueve escenas dispuestas en línea a lo largo de diez metros, que permiten recorrer algunos de los pasajes más representativos de la tradición navideña. Además, la exposición incorpora La luz de Cádiz, una colección itinerante de la Federación Gaditana de Belenistas que llega a Algeciras tras exhibirse en varios municipios de la provincia y que retrata algunos de sus paisajes más emblemáticos.
La exposición permanecerá abierta al público hasta el 5 de enero.
