Dónde comer en Algeciras y triunfar: "Un viaje de sabor sin salir de la ciudad"

Aquí tienes algunos de los mejores establecimientos de Algeciras. Todo aquel que disfruta de una experiencia gastronómica en alguno de ellos, triunfa con una comida de diez, y un servicio estupendo. Todo ello avalado por las cientos de buenas reseñas y una valoración sobresaliente. Restaurantes, tabernas y bares de comida tradicional, fusión e, incluso, brasileña o argentina.

Floripa Carne a la Brasa

Floripa Carne a la Brasa (4,8)

Los amantes de la buena carne y de la auténtica cocina brasileña tienen aquí su lugar de peregrinación, en avenida Virgen de la Palma, 5. El pan de ajo y el chorizo criollo son dos de sus deliciosos entrantes. Tienen una amplia variedad de cortes premium importados y de excelente calidad. La carne a la brasa llega a la mesa con undelicioso toque ahumado. Cuenta con buffet de acompañamiento, lleno de opciones deliciosas: farofa, feijão, ensaladas frescas y el clásico arroz brasileño. El ambiente del establecimiento es cálido y acogedor. La música y el aroma te hacen sentir en el mismísimo Brasil. Desde el momento en que entras, el ambiente es cálido y acogedor. El personal es amable, atento y siempre con una sonrisa, lo que hace que la experiencia sea aún mejor. Sin duda, Floripa Carne a la Brasa es el lugar perfecto para disfrutar de una comida abundante, sabrosa y con alma brasileña.

Plato de Surban, uno de los restaurantes mejor valorados de Algeciras.

Surban (4,8)

En la actualidad posee la mejor valoración de Google con una puntuación de 4,8 estrellas y un total de 1.130 reseñas. La carta de Surban, ubicado en calle Sevilla, es creativa, dinámica, tradicional y contemporánea, con combinaciones actuales. Se encuentra supeditada a la disponibilidad de los productos locales y cercanos, ya que se abastece en gran medida de lo que la plaza de Abastos ofrece: “Tratamos de respetar la tradición, pero sin traicionar nuestro estilo canalla y divertido”, afirman.

Bar La Casita, en Algeciras.

Bar La Casita (4,7)

En el centro de Algeciras se encuentra este establecimiento que cumplió un siglo con las puertas abiertas en 2014 y puede presumir hoy día de una valoración de 4,7. Si buscas un lugar en Algeciras donde disfrutar de una gran variedad de tapas tradicionales, este es tu sitio. Dispone de una amplia variedad, con opcionesen carne y pescado. "Una auténtica experiencia española!! Recomendadisimo! Déjate llevar con la recomendación de los camareros y simplemente disfruta. No te pierdas la tapa de pollo al limón. Buena calidad a un buen precio", reseña Mariana junto a la máxima valoración.

La Taberna del Loco, en Algeciras.

La Taberna del Loco (4,7)

En calle Saenz Laguna, 15 se encuentra La Taberna del Loco. Se trata de un lugar donde degustar buena carne en Algeciras. Ofrecen una carta variada y original en la que combina lo mejor de los sabores internacionales con la riqueza de los productos locales. "En cada creación, buscamos capturar la esencia de las culturas gastronómicas del mundo, utilizando siempre ingredientes frescos y de proximidad. Un viaje de sabor sin salir de Algeciras", afirman.

Casa Leonora.

Casa Leonora (4,6)

Abrió en agosto de 2023 en calle Juan Morrison con un objetivo claro: recuperar la cocina tradicional gaditana y ofrecer productos frescos de primera calidad. El choco y el bacalao son algunos de sus productos estrella, además del pescado fresco del día. También incluye algunas especialidades internacionales que nunca faltan en su carta, como arroz frito con langostinos, pollo ikka masala, curry de garbanzo vegano o el Taco de cochinita pilbil, una de las elaboraciones que más gusta. "Un espacio muy agradable donde se conjuga la buena comida (Alicia es una estupenda cocinera) y la cultura. Imprescindible una visita a este lugar en Algeciras, en uno de los barrios más bellos de esta ciudad", opina Lidia.

El Salteño, en Algeciras.

El Salteño (4,6)

"Disfruta de la auténtica gastronomía Argentina. Toda la esencia de la tradición con un aire renovado. ¡Nuestro fuego te espera!". Esta es la carta de presentación de El Salteño, ubicado en calle Trafalgar, en pleno corazón de Algeciras. Preparan auténtica comida a la brasa de carbón, mollejas, costillas a la barbacoa, empanada argentina y pizzas que sorprenden a cualquiera. Sus fueras de carta también triunfan como el taco de ossobuco. Variedad de entrantes. Los postres caseros están riquísimos y ponen el broche a una comida de cine. El 4,6 de Google es superado por el 5 en tripadvisor.