Bronki: la tentación veraniega del Campo de Gibraltar que fusiona brownie y cookie en una sola mordida

Este verano en el Campo de Gibraltar llega pisando fuerte un nuevo protagonista, y no está en la playa. Se llama Bronki, es travieso, irresistible y llega de la mano de Dulce Bocado, el proyecto repostero que ha revolucionado Instagram con sus cajas personalizables de brownies. Este nuevo capricho culinario mezcla la intensidad de su clásico brownie con la textura golosa de una cookie, dando lugar a una tentación limitada solo al mes de agosto.

Ubicados en Algeciras y Guadacorte (Los Barrios), Dulce Bocado ha convertido sus creaciones en todo un fenómeno local. Sus cajas de cartón repletas de cuadraditos de distintos sabores —Lotus, pistacho, Kinder, chocolate blanco...— son ya un clásico en celebraciones, reuniones o simplemente tardes en las que el antojo se impone. Pero este agosto, todos los focos apuntan al Bronki, una edición especial que, según sus creadoras, nace de las ganas de divertirse en la cocina y sorprender a sus seguidores con una combinación que no sabían que necesitaban.

El Bronki solo estará disponible en agosto, y conviene ser previsor: los pedidos se realizan únicamente por mensaje directo en Instagram y deben hacerse con un mínimo de 48 horas de antelación, además de tener en cuenta que hay que ir a recogerlo en los puntos que indican, como el resto de sus creaciones. Eso sí, mejor no dormirse: las existencias vuelan y agosto no perdona.

Para los que aún no han probado sus brownies o para los fieles que buscan algo nuevo con lo que pecar, el Bronki es la excusa perfecta para rendirse al placer. Porque a veces, el mejor viaje del verano empieza con un bocado.