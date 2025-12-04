Trent Alexander-Arnold, más de dos meses de baja por una lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda

El inglés Trent-Alexander Arnold, lateral derecho del Real Madrid, estará de baja, según pudo saber EFE de fuentes del club, más de dos meses tras confirmarse con las pruebas médicas que sufre una “ lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda”.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Trent Alexander-Arnold por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda”, informó el club en un comunicado en su página web. Un Trent que vivía su mejor momento desde que llegó al Real Madrid, el 12 de junio. Cuatro titularidades consecutivas, una racha que se cortó de forma abrupta en San Mamés este miércoles, al marcharse lesionado en el minuto 54.

Un papel importante dentro del equipo tras superar una larga lesión muscular, en el bíceps femoral en la pierna izquierda, que le tuvo alejado de los terrenos de juego del 16 de septiembre al 26 de octubre. El inglés volvió al equipo paulatinamente, cogiendo ritmo en los entrenamientos hasta poder disfrutar ya de sus primeros minutos en Anfield -10-, la que fue su casa desde canterano, y Vallecas -8-.

Tras esto, llegó un parón de selecciones que el lateral derecho aprovechó para trabajar en la Ciudad Deportiva de Valdebebas con el objetivo de recuperar su mejor estado de forma. Lo consiguió, encadenó cuatro partidos de inicio, pero una lesión le volverá a tener apartado de los terrenos de juego más de dos meses. Es decir, Trent se perderá unos ocho partidos de Liga, la Supercopa de España, la fase liga de la ‘Champions’ y las rondas que vaya avanzando el Real Madrid de Copa del Rey hasta el mes de febrero. Esta baja, junto a un Carvajal que aún se recupera de una artroscopia en la rodilla derecha y que volverá en 2026, dejan de nuevo a Xabi Alonso sin lateral derecho de la primera plantilla y se reabre la opción de que el uruguayo Fede Valverde ocupe dicha demarcación.