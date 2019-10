Pablo Carbonell inunda de personalidad Fantarifa 2019

Casi al final de la presentación del I Festival de Cine Fantástico de Tarifa, Fantarifa 2019, ha aparecido este miércoles la primera de sus estrellas y presidente, además, del jurado oficial: el actor, humorista, cantante y escritor Pablo Carbonell. Irrumpió en el vestíbulo del hotel Tarifa Lances con cara de sorprendido y luciendo una gorra elegante y grande a un tiempo, como de antiguo chófer de coche clásico. Genio y figura. Se sentó junto al alcalde tarifeño, Francisco Ruiz, y el director de esta cita cinematográfica de la que Europa Sur es medio de comunicación oficial. Y aquí no ha pasado nada.

Sus primeras palabras como responsable del jurado han provocado las primeras carcajadas: "Tienen ustedes una suerte cojonuda por poder contar con un presidente como yo. A mí no me gusta el cine fantástico. Porque a mí lo que me gusta es el documental. Hay que documentar la vida, que salgan los documentos al aire". Más genio y figura.

Ya más serio mostró su gran alegría -y se ha visto que es de corazón- por estar en Tarifa: "Esto es un plató al aire libre. Necesitamos abrir ventanas como esta en un sitio que es espectacular. Solo tengo palabras de orgullo y agradecimiento por estar en esta tierra, que es la tierra en la que vi la luz".

Antes de su llegada, el alcalde, Ruiz Giráldez, había precisamente incidido en el tirón turístico y promocional que sin duda supone la celebración de citas como Fantarifa para el municipio. "Nos permite incrementar nuestra oferta cultural y trasladar claramente el mensaje de que Tarifa es un destino abierto los 365 días del año", dijo.

Fantarifa abre esta jornada inaugural de su primera edición este miércoles con una gala en el teatro municipal Alameda. En ella, homenaje al actor de origen malagueño y madrileño de adopción Lucio Romero. Cincuenta y nueve años de trayectoria profesional le contemplan. Posee, además, una colección particular de 4.000 carteles de películas de cine fantástico y de terror. Algunos de ellos están expuestos estos días en Tarifa. "Por supuesto que me agrada que vengan los premios. Y que me los den en vida", afirmó un actor que estuvo, en sus primeros pasos, a las órdenes del recientemente fallecido Chicho Ibáñez Serrador en los míticos episodios televisivos de Historias para no dormir.

En la presentación de Fantarifa 2019 intervinieron brevemente con un saludo el actor andaluz Alberto López, súper conocido tras interpretar a El culebra en la película El Mundo es nuestro, y la actriz senegalesa Diaryatou Daff, que ha rodado el film Biutiful con el director González Iñárritu. Ambos formarán parte del jurado que preside Carbonell.

Este jueves, en la gala de presentación, el festival ha reservado otro espacio de homenaje para la película Matrix en el veinte aniversario desde que se estrenara.