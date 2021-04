La llamada

El colegio María Auxiliadora de Algeciras ha liderado hace un par de semanas, las I Jornadas Virtuales de Orientación Universitaria para un buen número de colegios salesianos. Me consta que se han cerrado con éxito, y que han sido miles los estudiantes conectados y muchos los colegios, universidades y profesionales de distintas especialidades, los que han participado.

Me pidieron desde el que fue mi antiguo colegio, moderar la mesa de Ciencias Biológicas y de la Salud con dos magníficos profesionales, el Dr. Félix Ruiz, Director General de Recursos Científicos de la UCA, y el Dr. José Miguel Hernández Rey, internista del Hospital Punta de Europa de Algeciras, y antiguo alumno. Comentábamos al comienzo de nuestra charla, las razones que a cada uno de nosotros nos habían hecho elegir nuestra carrera universitaria, y posteriormente, nuestra profesión. Félix opinaba que a veces, hay una especie de "llamada ", algo en tu interior que hace que tengas muy claro, lo que quieres estudiar y a lo que te quieres dedicar después. Es cierto, yo lo he vivido en muchos de mis alumnos adolescentes que desde muy pronto sabían hacia donde querían encaminarse. Pero esto no siempre es así, a veces hay dudas, y aparece el temor al fracaso. Es importante esa decisión, pero también teníamos claro en nuestra charla, que no deben temer a dicho fracaso, que a veces el camino no está claro y esa "llamada" no existe. Hay que buscarla, y no siempre es fácil.

Comentábamos también la importancia de la pasión en aquello que hacemos, si existe esa pasión por nuestro trabajo determinará una gran parte de nuestra felicidad. Los tres lo sabemos por propia experiencia. La formación continua, la necesidad del dominio del inglés, o la importancia de estar siempre actualizando conocimientos, comentábamos también, que son aspectos absolutamente prioritarios en las carreras de Ciencias de la Salud.

En mi caso existió esa "llamada" a la que Félix aludía en nuestra charla. Siempre me gustó la Biología, y siempre tuve claro que deseaba enseñarla. Muchas veces he pensado, que la pasión por enseñar me la dejó mi madre, maestra de profesión que dejo para casarse (eran otros tiempos) pero que sin embargo, ejerció con mi hermana y conmigo. Nos explicaba cuando llegábamos a casa después del colegio, y junto a ella, hacer las tareas de latín, literatura, ciencias naturales o matemáticas, nos hicieron amar el estudio entonces, y para siempre.

Alguna vez he comentado en broma que a lo mejor existe el "gen de la enseñanza" ese que estoy segura heredé de mi madre, y que tanto me ha hecho disfrutar con mi profesión.