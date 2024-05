¿Qué cuatro jugadores tienen contrato con la Balona para la campaña 2024-25?

La Real Balompédica Linense, que este domingo (12:00, en directo por Football Club) disputará en el Municipal de Lebrija ante el Atlético Antoniano su último partido de la campaña 2023-24, tiene cuatro jugadores con contrato en vigor para la próxima andadura, en la que volverá a militar en Segunda Federación: Javi Pérez, Fran Carbià, Nando Copete y João Pedro. Además, la entidad ha iniciado los movimientos encaminados a que continúen en la caseta Sergi Monteverde, Diego Jiménez y el tarifeño Pepe Greciano.

Aún no ha caído el telón de la temporada 2023-24, aún no se ha hecho oficial quién se sentará en el banquillo la próxima campaña y la Balona comienza a perfilar la plantilla que el próximo curso volverá a intentar el asalto a la Primera Federación.

A día de hoy cuatro futbolistas tienen contrato en vigor para la próxima campaña, aunque con realidades bien diferentes. El centrocampista Javi Pérez quedó automáticamente renovado al alcanzar los 25 partidos disputados. Pero no es precisamente un secreto que la afición no está con él (quedó reflejado con los silbidos que escuchó el pasado domingo) y que el futbolista se encuentra incómodo en ese entorno. Todo está pendiente de una reunión entre las partes, pero no sería precisamente una sorpresa que ese pacto se rompiese de mutuo acuerdo.

El máximo anotador del equipo, Fran Carbià, fue fichado el pasado verano por dos años, después de llegar a un acuerdo con el Badalona Futur. Europa Sur está en disposición de garantizar que hay al menos dos equipos de Primera Federación que están barajando la posibilidad de ficharle, pero en caso de que el atacante decida salir, debería llegar primero a un acuerdo económico con la Balompédica.

El tercer nombre es el del casi inédito Nando Copete, que llegó en el mercado de invierno procedente del CD Estepona FS para firmar un documento que le vinculaba a la entidad de La Línea por lo que restaba de la presente andadura y por la siguiente. Fue una apuesta decidida del ya expreparador balono Baldomero Hermoso Mere. que a la vista de los resultados, fue estéril.

El último nombre de esa lista es el del brasileño João Pedro, de quien en noviembre de 2023 anunció la entidad que habría prorrogado (y mejorado económicamente) su vinculación a la entidad hasta junio de 2025.

Además de los cuatro mencionados, la Balompédica ya ha comenzado a negociar la renovación de otros tres jugadores, con independencia de que en las próximas semanas a esa relación pueda sumarse algún nombre más.

En este apartado va a existir un consenso casi absoluto entre los hinchas, ya que se trata de Diego Jiménez y Sergi Monteverde, que no solo lo han jugado casi todo sino que además se han desenvuelto en varias posiciones, y del atacante Pepe Greciano, el canterano más descollante, que en los últimos partidos incluso ha formado parte del once inicial.

Con todo, hay que advertir que este tipo de compromisos en los despachos se ha demostrado de escaso valor en los últimos años. Basta recordar que el pasado verano estaban en esa situación trece (bueno, en realidad catorce si se contabilizaba al peculiar Bobby Duncan) y que solo dos, João Pedro y Manu Toledano -quien regresaba a la entidad tras cesión y que acabó volviendo a la SD Alcalá de Madrid en el mercado de invierno- llegaron a jugar con los de La Línea

Oficialmente también se quedó en la entidad el lateral serbio Damjan Gojkov, quien sería despedido en el mes de octubre después de que las partes fuesen incapaces de llegar a un acuerdo para que abandonase la caseta de manera voluntaria. Acabó recalando en enero en el FK Radnik Bijeljina de la primera categoría de Bosnia y Herzegovina, en cuya plantilla oficial aparece, por cierto, como extremo.

Estaban en esa lista inicial tras consumarse el descenso a Segunda Federación: el meta Ángel de la Calzada y los jugadores de campo Jesús Muñoz, Loren, Papa Cámara, Damjan Gojkov (que regresaba tras su cesión al Juventud de Torremolinos), Álex Guti, Alu Koroma, Alhassan Koroma, João Pedro, Toni García y Manu Toledano.