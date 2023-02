En esta ciudad sabemos cada día si es levante o poniente, y también qué incidencia concreta ha sufrido el Talgo de Madrid en los últimos días. Averías en los motores, paradas técnicas exasperantes, colapso de la climatización, humos e incluso algún pequeño incendio en las máquinas, problemas eléctricos, algún descarrilamiento, ausencia de maquinistas en épocas punta, etc.. Como dicen en Extremadura, pero podríamos copiar por estos lares: "otros tienen AVE y nosotros AVE-RIAS", ilustrando la leyenda con Mortadelo y Filemón como sufridos fogoneros del fallido tren.

A la situación lamentable de los trenes, le hemos de unir la falta de inversión sempiterna en la vía férrea de Henderson, gobierne quien gobierne en Moncloa. Es un clásico ya el anuncio del miembro correspondiente del partido en el Gobierno diciendo que este año sí, que tras años de desprecio del contrario, este ejercicio los presupuestos incluyen la obra de mejora del ferrocarril. Terminado el ejercicio y agotados los fondos poco o nada se ha ejecutado, pero da igual, como en la película del día de la Marmota, el mismo anuncio fake se repetirá con el siguiente presupuesto. Qué poca originalidad.

Ante las averías reiteradas, los vagones decimonónicos, el estado de la vía y la falta de inversión, comienza a parecer que ni RENFE, ni ADIF, ni el Ministerio, ni nadie van a invertir un euro, y que pretenden agotar por aburrimiento al campogibraltareño. Y quizá lo estén logrando. Prueba de ello es el aumento de desplazamientos de los usuarios a Málaga para tomar desde allí el AVE a Madrid. Incluso la chirigota ganadora del concurso del Florida Aquí mando yo, refería que el propio alcalde no toma el tren de Algeciras, que lo hace desde Málaga, como otros muchísimos paisanos que no pueden arriesgarse a no llegar a su destino por lo que fuese.

Ante tan pocas ganas de poner en valor la vía de Ronda y la dificultad del proyecto por la hermosa orografía por la que transcurre, quizá la solución pase por el litoral. Así la Junta de Andalucía presentó el proyecto de Tren Litoral, uniendo Algeciras con Málaga, para su subvención por los fondos Next Generation. El proyecto ya se aprobó hace más de un siglo, y se incluía en el anterior Plan de Infraestructuras de Andalucía, y tiene como objetivo satisfacer necesidades logísticas a la par que turísticas, con una mayor eficiencia medioambiental. En una hora se lograría la interconexión con vías AVE y a la vez serviría para descongestionar las carreteras costeras en esta línea de costa densamente poblada.

Ojalá lo veamos, pero mientras tanto tendremos que seguir con Mortadelo de fogonero.