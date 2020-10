Este fin de semana en Grazalema, donde en circunstancias normales se viviría tiempo de alta ocupación turística, han proliferado las cancelaciones de reservas de alojamientos rurales y restaurantes, dándose una ausencia más que visible de visitantes. Sin duda ello motivado tanto por la inminente declaración del nuevo Estado de Alarma como por las noticias de la existencia de una tasa alta de contagiados en el pueblo por razón de alguna reunión familiar, donde parece se propagó el virus. Ese contagio comunitario se traduce en unas pocas personas afectadas, y perfectamente controladas, pero por razón de la estadística aplicada al reducido censo, parece que podríamos encontrarnos con la Atlanta de la primera temporada de The Walking Dead. Todo lo contrario. Doy fe.

Ello nos hace ver, de manera tangible, que la salud y la prevención es lo primero, no hay duda, ya que de no haber existido tal noticiado contagio, no se hubiera afectado la economía del municipio. El huevo antes que la gallina.

Además, esa indeseada e irremediable afectación a la economía, a la manera de relacionarnos, o a nuestros hábitos, es de difícil asimilación y aceptación, pero seguro que la capacidad de adaptación (la tan de moda resiliencia), nos llevará a superar estos difíciles tiempos. Pero lo que no tendrá remedio será la pérdida de las personas que se han quedado y se quedarán en el camino. Hay que tener clara la prioridad.

Pero la pregunta es si el toque de queda nocturno recién impuesto supondrá una solución significativa. Lo dudo cuando se darán las mismas reuniones que se pretenden evitar, a otras horas, y además, seguirá habiendo situaciones de alta densidad de personas como se dan en los centros educativos, centros comerciales, o transportes. Por mucho que apelemos a la unidad política y a la conciencia social, el virus no será vencido con toques de queda, sino solo por la Ciencia; y mientras tanto, luchado con medios como rastreadores, respiradores, camas UCI, etc. Esperemos que estemos preparados y abastecidos.

Y ahí echo en falta una verdadera apuesta del Gobierno por mimar, subvencionar y promover cualesquiera instrumentos de investigación contra el virus. Los telediarios están plagados de las escandalosas estadísticas de contagios, y de las medidas de represión que justificadamente se adoptan contra inadecuadas conductas pero no de como el aparato del Estado se emplea en el favorecimiento de la investigación de soluciones científicas. Y al virus le da igual la hora en la que te contagia.