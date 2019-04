Cobrar más por ir a trabajar

La leyenda urbana, que en el caso que nos ocupa tiene pinta de ser real dada la fama de fatiguita del alcalde de Algeciras, narra que este, al poco de llegar al cargo, se apostaba antes de las 8:00 ante la puerta del Ayuntamiento para dar los buenos días a todos los empleados municipales, especialmente a aquellos que llegaban tarde a su puesto. La mirada severa de José Ignacio Landaluce bastaba para que el afectado se diera convenientemente por aludido y captase el mensaje. Hace ya tiempo que en las dependencias municipales hay instalado un sensor que reconoce la huella digital del trabajador cuando entra y sale, lo cual ha permitido al regidor dedicarse a otras tareas tan de mañana.

"Los empleados municipales de Algeciras cobrarán un plus de 500 euros por no faltar al trabajo". Este titular, ofrecido en la web de Europa Sur en la tarde del pasado lunes, fue de lejos el más seguido ese día por nuestros lectores, que en su inmensísima mayoría mostraron en el espacio de comentarios su rechazo a la medida, acordada solo unas horas antes en el Pleno municipal. En teoría se trata de un complemento salarial de productividad ligado al absentismo laboral, aunque en la práctica se trata de una injustificable subida salarial a dos meses de las elecciones municipales. Pactada por el equipo de gobierno con los sindicatos, fue aprobada por todos los concejales, excepción hecha de la edil no adscrita María José Jiménez.

No está en cuestión la laboriosidad y eficacia de los empleados municipales algecireños. En los tiempos en los que Landaluce hacía las veces de centinela matutino ante la Casa Consistorial trabajaban en ella algo más de un millar de personas, frente a las 667 que lo hacen a día de hoy. De ello se deduce que la carga de trabajo de esos empleados ha aumentado de forma notable. ¿Está pendiente de ser reconocido ese esfuerzo suplementario? Si la respuesta es sí, hágase midiendo como es debido la productividad de cada cual, sin hacer tabla rasa, porque la decisión adoptada ha tenido como traducción inmediata en la calle que los empleados municipales empezarán a cobrar más a partir de ahora por el simple hecho de seguir colocando su dedo en el escáner. Y que el absentista que carezca de justificación, lejos de ser amonestado, seguirá haciendo de las suyas ganando lo mismo a costa del dinero de todos. Las comparaciones con las situaciones de los trabajadores del sector privado, de los autónomos y de los parados son sencillamente insoportables.

El citado complemento no solo es injusto e injustificable, sino también una torpeza política mayúscula por parte del gobierno municipal y de los grupos de la oposición, más pendientes de no enemistarse con los sindicatos y con los empleados municipales que de poner sobre la mesa una alternativa más sensata. A cambio, se han ganado a pulso la reprobación de muchos ciudadanos.