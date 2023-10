'20.000 leguas de viajes submarino'. Un gran clásico de la literatura juvenil para celebrar las 200 recomendaciones

El 27 de febrero del 2021 empezó “La Estantería”. Por sus páginas han pasado libros de todos los géneros, pero en su mayoría dirigidos para los niños y jóvenes. La lectura es un premio, una aventura apasionante que nos abre múltiples puertas, que nos transporta a otros lugares y épocas, que nos hace vivir mil y una vida; es nuestro mejor instrumento de aprendizaje. Pero para convertirnos en lectores nos tenemos que contagiar, crear hábito, y este es el objetivo que nos movió crear “La estantería”, contagiar el placer de leer y para ello recomendar libros que abran el apetito lector.

Con el artículo de hoy son 200 los libros presentados y deseaba que hoy fuera uno de mis 25 favoritos:

Para los vecinos de la Atunara, el mar nos ha marcado mucho, es nuestro referente ambiental, nuestro lugar de recreo, y en muchos casos nuestras vacaciones. No tenía 10 años cuando me regalaron 20.000 leguas de viaje submarino e inmediatamente me zambullí en sus páginas. Era una edición bellamente ilustrada por Ballestar que aún conservo. Soy lector y relector, es decir, me gusta releer mis libros favoritos, y los 25 imprescindibles los he leído varias veces.

En el mercado tenemos innumerables ediciones de este libro, pero ¿es leído por nuestros niños? Tras preguntar a mi alumnado y a los componentes de “La Estantería”, todos lo conocen, pero ninguno se ha leído la versión íntegra de esta gran aventura. Te pueden contar la trama, los personajes, la aventura, pero no han saboreado la escritura de Julio Verne. Saben quién es el misteriosos Capitán Nemo (Nemo es “nadie” en latín), pero no han leído que era un Señor educado, muy culto, apátrida porque su nación era el océano libre, y sobre todo un justiciero, se jugaba la vida por defender las causas justas. Pero no tienen ni idea porque odia al Imperio británico, porque hunde sus barcos, porque para ello tienen que leer la novela.

Nuestros protagonistas son Pedro Aronnas, profesor de Historia Natural del Museo de París y encargado de una misión científica por los mares del mundo para localizar a un monstruo que está atacando a los buques; él es quien nos cuenta las aventuras en primera persona, está acompañado por su fiel sirviente “Consejo” (Conseil) y por Ned Land, de origen canadiense, de la región de Quebec y por ello domina el francés. Es el arponero contratado por la fragata Abraham Lincoln, de la marina de guerra de los Estados Unidos de América.

Con las singladuras del submarino Nautilus se escribió la primera parte en el año 1869 y la segunda el 1870 y en una primera edición fue publicado en dos tomos en Francia. Sin embargo, ya en el 1869 la tipografía de Tomás Rey y Cía, con traducción de Vicente Guimerá realiza una pequeña tirada de la obra íntegra.

Especialistas en Julio Verne encuadran esta novela dentro de los grandes viajes imaginarios, que curiosamente plantean las cuatro raíces de la vida de la filosofía griega, llamados posteriormente por Aristóteles “Elementos”: fuego, aire, tierra y agua. Estos libros son Viaje al centro de la tierra donde el protagonismo es del fuego y de la tierra; 20.000 leguas de viajes submarino siempre envueltos en el agua; y Viaje a la Luna donde domina el aire. Pero también podemos recordar que es el primer tomo de la trilogía dedicada al Capitán Nemo, que es presentado en este volumen, pero continúa sus hazañas en Los hijos del Capitán Grant y La Isla Misteriosa.

20.000 lenguas de viaje submarino es una novela entretenida, pero a la vez tiene un alto valor educativo. Julio Verne dedicó mucho tiempo al estudio de los mares, del medio marítimo para darle credibilidad a su narración. Es una novela, pero a la vez es un curso botánico, de geografía, de geología, de zoología, etc. También nos da información de acontecimientos históricos del pasado y del momento en el que transcurría la novela.

Los pequeños lectores recomiendan: Pedro Rodríguez Herrera, alumno de 6º de primaria: “Claro que conocía esta novela, había leído una adaptación infantil de 80 páginas, pero no la original. En el club nos presentaron diez ediciones distintas y elegimos la de Publicaciones Arenas por la impresión de sus textos y de sus ilustraciones. Era tener un libro del siglo pasado, pero completamente nuevo, de estreno. Con su lectura he podido comprobar esa frase de que el lenguaje es un ser vivo que se va transformando a lo largo de los años. Lo que más me gusta de la novela son las explicaciones tan detalladas que realiza de todos los instrumentos que todavía no han sido inventados. Todavía no tenemos buenos coches eléctricos y Julio Verne nos hace surcar los mares con un submarino eléctrico: Atlántico, Pacífico, la Antártida, El Mediterráneo, etc. Es bueno leer una adaptación infantil cuando eres pequeño, pero ya en 6º debemos leer los libros originales e íntegros.”

20.000 leguas de viaje submarino tiene más de 150 años, pero no ha envejecido, es un clásico para todas las edades, para los que les gustan los libros de aventuras, pero también para estudiosos de la historia de la literatura. La edición elegida es la realizada por Manuel Santiago Arenas Roca, de “Publicaciones Arenas”, se basa en la realizada por la Editorial Ramos Sopena del año 1935. Son 46 capítulos que finalizan intrigantemente, animándote a seguir con la lectura. Esta edición tiene múltiples dibujos, grabados, fotografías y el ensayo “La Escuadra de Plata” de Avelino Rodríguez Elías.

Actividades con su lectura: Como todas las semanas seguimos dando pistas y materiales para que puedan ser usados en el plan lector de la LOMLOE. Con este tomo podríamos realizar un proyecto de centro o diseñar y planificar varias situaciones de aprendizaje.

Son muy importantes las actividades previas a la lectura, Presentación del autor, del tema, del marco donde transcurre la historia, etc. Pretendemos crear expectativas previas a la lectura que vamos a realizar. Con este libro lo tenemos fácil tanto con su autor, Julio Verne, como por el marco: “El Mar”, que es paisaje y a la vez protagonista. Como dice el capitán Nemo: “El mar lo es todo. Cubre las siete décimas partes del globo terrestre. Su hálito es puro y sano. Lo adoro”.

Entre las actividades que podemos realizar a la vez que estamos avanzando en la lectura os apunto: Confeccionar un mapamundi donde vamos indicando los lugares por donde va navegando el “Nautilus”. También podemos realizar una tabla de datos con los artefactos-instrumentos que nos describe el autor pero que no existían en esa época, indicamos en que año fueron realmente usados, como ejemplo os recuerdo el submarino, la escafandra, la calculadora, la electricidad como medio de transporte…

Como actividades tras finalizar la lectura os sugiero dos: 1º descripción comparativa de la biblioteca personal del lector con la biblioteca que tiene el Nautilus; 2º comparar la composición del agua dada en el libro con la que tenemos en la Bahía de Algeciras; 3º indicar el significado de distintas palabras que han aparecido en la lectura como son: cetáceo, navar, hemisferios, hélices, nanómetro, legua, potencia dinámica, línea de flotación, nudo…

Libro, película o cómic

De 20.000 leguas de viajes submarino puedes encontrar múltiples ediciones, con magníficos ilustradores que han embellecido su lectura. Muchas de ellas son adaptaciones infantiles y juveniles. Pero también se ha llevado al cine. En 1905 tenemos la primera película dirigida por Wallace McCutchen. La más famosa es la de 1954, producida por Walt Disney y dirigida por Richard Fleischer y con Kirk Douglas como el arponero, James Mason el Capitán Nemo y Paul Lukas el profesor y Peter Lorre su ayudante. En la actualidad no destaco ninguna edición en cómics, de la que tengo un mejor recuerdo es la de Susaeta de su antigua colección Historietas, con textos y dibujos de “Coiras” del año 1971, y sobre todo la de “Joyas Literarias Juveniles” con sus 300 ilustraciones a todo color. Y para versión con texto adaptado para los chavales e ilustraciones la edición ilustrada de Bruguera. Puedes elegir, pero si deseas disfrutar te recomiendo que leas una de las obras integrales.

Autor

Julio Verne. Nantes, Francia. Escritor, dramaturgo y poeta. Es un clásico de la literatura de entretenimiento, de la ciencia-ficción, fue un visionario y mucho de sus relatos fueron anticipación de grandes avances o desastres de nuestra civilización. Gran viajero, de amistades abiertas, le gustaba pasar las tardes en el barrio latino. Trabajador, sus obras eran escritas tras un minucioso estudio de la geografía, zoología, botánica del lugar donde iba a transcurrir la historia.

S Vicente. La Biblioteca Selecta de la Editorial Ramón Sopena publicó un gran número de títulos de Julio Verne, pero no tengo referencia de sus ilustradores, muchas de sus ilustraciones y grabados están firmados por S. Vicente, pero por desgracia no os puedo pasar información de este o de ellos ya que podrán ser más de uno.