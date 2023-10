'Stravagantia', el nuevo mundo fantástico de Laura Gallego, la gran autora de literatura infantil y juvenil en castellano

La educación inclusiva es un principio fundamental en la LOMLOE. Debemos atender a la diversidad de nuestro alumnado, debemos eliminar las barreras que existen en nuestra sociedad. Los libros de Laura Gallego siempre nos presentan una gran diversidad de seres, todos distintos en sus características, pero todos ellos con igualdad de oportunidades. Es un buen punto de partida para trabajar con el alumnado.

Laura Gallego nos tiene acostumbrados a grandes sagas de fantasía. Su gran obra, Memoria de Idhún, ha vendido más de 750.000 ejemplares. Estamos hablando de tomos de más de 500 páginas y del que muchos anhelamos un cuarto tomo. Estos libros han sido devorados por muchos jóvenes lectores, para que después digan algunos que los jóvenes solo leen mensajes cortos en el móvil.

Su última obra, Stravagantia, continúa con su estilo de narrativa fantástica llena de aventuras con personajes a los que se le toma cariño con gran rapidez. Sus casi 500 páginas vuelan con celeridad.

La protagonista es Virginia, tiene 14 años, es una buena estudiante de Secundaria. Le gusta mucho Eric, un compañero de clase, pero el próximo curso dejará de verlo ya que se marcha a Canadá. Eric organiza una fiesta de despedida donde Virginia se le va a declarar, pero la magia actúa y Virginia se ve arrastrada a un nuevo mundo de fantasía, a Stravagantia. Virginia no es muy ágil, duda a la hora de tomar decisiones, no sabe correr y es fácil de engañar incluso por “pequeñas flores”. Además, es testaruda, su cabezonería le puede hacer terminar mal, incluso devorada por...

Con la lectura de esta novela pondrás todos tus sentidos en alerta. Conocerás personajes muy diferentes, es un mundo con el que alucinarás incluso con sus nuevos olores, como ejemplo destaco la “manta” realizada con la lana de Berk, el fauno, o el carro de Zirela.

Beck ayudará a Virginia en sus andanzas por este mundo mágico por bosques, selvas, praderas, mares, llanuras azules, túneles con sus estalactitas y estalagmitas, por aldeas, pueblos y ciudades a cuál más fantásticas, como Miconia, la ciudad con edificios en forma de setas gigantes y hongos, de vivos colores y formas divertidas. ¿Cómo serán las ciudades flotantes de los falconios?

La imaginación de Laura Gallego no tiene límites, crece cada año con sus nuevas publicaciones. En Stravagantia nos presenta una gran colección de seres fantásticos: los centáuridis, no confundir con los centauros, ya que su parte animal no es de equino, sino de venado, con pelaje en distintos tonos marrones y salpicados de manchas blancas en el lomo, pero igual de guerrero que los centauros. Faunos y sátiros se parecen, pero son muy distintos. Otros habitantes de Stravagantia son los emplumados, los conidios, los bovinios, los miconios, los unisonios, los mamotios, los sirenios, los filidios, los alcranios, etc. Si quieres conocerlos ponte rápidamente a leer.Entre todo este gran mosaico de personajes destaco a Zirela. Ella es una bovinia de un bello pelaje color caramelo y con una enorme cornamenta en forma de medialuna llena de anillos, colgantes y cordones que además de adornarlos crean música con sus movimientos. Su carromato es tirado por cuatro criaturas parecidas a orangutanes lanudos.

Virginia tiene la seguridad que Eric también ha sido arrastrado a ese mundo. Ella busca a su amigo y Berk también tiene su propia búsqueda ¿un tesoro, un manuscrito de su abuelo? Las “casualidades” los convierte en compañeros de viajes, de valientes aventureros ante brujas de agua, templos ancestrales y seres semidioses. Berk huele a establo, pero es un chaval valiente, listo y sobre todo simpático, el compañero ideal para esta aventura.

Los pequeños lectores recomiendan: Ismael González Millán, alumno de 2º de Bachillerato: “Para mi Laura es la mejor escritora actual en lengua castellana para jóvenes. A la vez que voy disfrutando de la lectura de Stravagantia, su lectura me recuerda el mundo mitológico que tanto me gusta y los grandes clásicos de la literatura infantil como son Los viajes de Gulliver, La historia Interminable y sobre todo Alicia en el País de las Maravillas. En Stravagantia no tenemos al sombrerero loco, pero está Berk, y el ronroneo del gato de Cheshire, con su gran sonrisa socarrona, jugando con su invisibilidad, se escapa del libro de Alicia para pasearse por Stravagantia. Si quieres empezar con una buena lectura el curso no dejes de leer este libro”.

Stravagantia, aunque como hemos indicado tiene casi 500 páginas, es una novela de lectura muy fácil, para todas las edades, incluso para los lectores infantiles, a partir de 9 o 10 años, cuarto de Primaria. Es de los mejores libros publicado este año y no comprendo cómo no está en las listas de los más vendidos, pero de estas listas me fío menos que de las encuestas políticas.

Actividades con su lectura: La creación de mundos fantásticos y los seres que en ellos conviven; relaciones entre las distintas razas; la amistad; la maduración personal; el compromiso y la colaboración; la empatía; solidaridad y ayuda; la fuerza del diálogo para una buena negociación; y sobre todo el pasar un rato agradable con la lectura.Con los más pequeños podemos trabajar en la misma línea, pero de una forma más plástica, por ejemplo, Stravagantia nos presenta un mosaico muy rico de seres con pelaje de distintos colores, plumaje luminoso, con distintas extremidades, con escamas brillantes, podríamos confeccionar un mural con dibujos de estos seres y crear los nuestros propios.

También podemos realizar un esquema de las emociones vividas por nuestros protagonistas a lo largo de la aventura.

Stravagantia es una novela completa, muy bien terminada, pero con los jóvenes lectores también podemos crear nuevas situaciones o finales diferentes.Autora:

Laura Gallego, Cuart de Poblet (Valencia). Estudió Filología Hispánica en la Universidad de Valencia. Tuvo un gran estreno, su primer libro fue Finis Mundí con el que ganó el premio El Barco de Vapor. Desde ese año nos ha regalado grandes libros. En la actualidad tiene casi treinta libros en el mercado que se continúan reeditando. Con anterioridad hemos presentado también de Laura El ciclo del Eterno Emperador y El Valle de los Lobos.

Judit Mallol, Barcelona. Ilustradora. Estudió en la Facultad de Bellas Artes en Barcelona. En 2021 publicó su primer libro, Hallyu, en el que, a través de sus ilustraciones, les descubre a sus lectores la cultura coreana. En el 2021 publicó Penelope Quills: la sirena perdida.