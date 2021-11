‘El ciclo del Eterno Emperador’. La mejor novela de fantasía heroica de este año

Los grandes libros de fantasía heroica comienzan con un mapa del mundo donde se enmarca la historia que vamos a vivir. En este libro tenemos "El Imperio de Akidavia".

El gran imperio akidavo, aunque está formado por un gran número de ricas provincias, está en continua expansión. Cada una de sus provincias tiene nombre de virtudes: Confianza, Moderación, Generosidad, Humildad, Compasión, Respeto, Fortaleza, Alegría,... Un total de 21 provincias alrededor de Armonía, su capital. Este gran imperio está constituido por pueblos, culturas y lenguajes diferentes. Aunque existe una lengua oficial del Imperio y los emperadores deben fortalecer todo aquello que una a esos pueblos, no eliminan sus peculiaridades. En esta sociedad todo está regulado y controlado. El Estandarte Imperial, muy presente en toda la narración, está formado por una mano Imperial, mitad roja y mitad dorada, rojo de sangre y muerte, oro de vida, rodeada por una cadena que tiene 21 eslabones. El imperio no se transmite por herencia de sangre, sino que se traspasa a su siguiente encarnación. Cuando muere el emperador tienen que buscar por todo el Imperio donde ha vuelto a nacer. Puede hacerlo en cualquier lugar, no importa su posición social, económica, raza o sexo.

Esta es la historia de la decimoséptima encarnación del Eterno Emperador. Los personajes principales de esta aventura son Kelan, hijo de cazador, huérfano de madre, y la emperatriz Vintanelalandali. Los dos han nacido durante la Larga Noche, aún no tienen 16 años. Kelan rodeado de pobreza, pero libre. La Emperatriz, como un lindo pájaro, en una bella jaula dorada, sin poder, sin libertad, sin autoridad.En esta heroica historia nos encontramos con muchas sorpresas, entre ellas destaco a los Drim y su capacidad de construir mágicas y poderosas máscaras que transforma en nuevos seres a quienes las portan.

Los pequeños lectores recomiendan. Alejandra Zarza Mendoza, con 11 años, nos ha recomendado este libro. "Me ha encantado. Es un libro que cuando empiezas a leer no puedes parar. Sus más de 500 páginas vuelan con rapidez. He sentido alegría, tristeza, emociones, dolor, han sido tantos sentimientos a la vez que no puedo describirlos. No es solo por la aventura, sino también por los buenos personajes de gran corazón. Kelan que ha pasado a llamarse Kel, los vagabundos Ran y su hermano Dif y la Emperatriz. Sí te gustan las buenas aventuras no dejes de leerlo, te mantendrá enganchado hasta el final".

En los libros de Laura Gallego encontramos buenas historias, personajes bien definidos física y emocionalmente y originalidad del marco histórico y geográfico. Nuevamente nos da una muestra de su dominio del lenguaje, es una clase magistral del uso de las formas narrativas: el narrador transmitiendo las vivencias de Kelan; la narración en primera persona de la Emperatriz, no solo de sus sentimientos sino también nos va introduciendo en la historia de esta civilización; los nombres de los personajes, solo con nombrarlos ya sabemos el nivel social, los consejeros imperiales tienen nombres tan largos como su poder; el dialogo, las descripciones…