"Los Barrios está llamado a ser el centro de la logística y del hidrógeno verde"

Miguel Alconchel (Los Barrios, 1973) se define como una persona optimista. E invita a los vecinos de Los Barrios a ver el futuro con optimismo en la recta final de su primer mandato como alcalde. Curtido en las trincheras de la política local, su primer contacto con el Ayuntamiento barreño fue desde la oposición con el extinto PA, luego en dos gobiernos como mano derecha del entonces alcalde Jorge Romero (2011-2019) y ahora como primer edil por el partido independiente Los Barrios 100x100, formación heredera del andalucismo. Una marca que, asegura, es del pueblo y para el pueblo.

Apenas falta un año para las próximas elecciones municipales. Su primer mandato como alcalde, ¿se le ha hecho corto o largo? ¿Por qué?

Muy corto desde el punto de vista político y de la gestión. Creo que es algo compartido por todos los cargos públicos. Ahora parece que la crisis sanitaria pasó rápido, pero se sufrió muchísimo.

¿Cuánto ha condicionado la pandemia de la Covid-19 el ritmo de trabajo o los proyectos en la localidad?

A todos los niveles, fue un cambio radical en muy poco tiempo. Hubo que adaptar todo el Ayuntamiento y sus procedimientos al teletrabajo. También sufrimos las bajas médicas de empleados públicos y concejales. Diría que lo más destacable para un Ayuntamiento como este, en permanente crisis, fue la capacidad de reacción demostrada.

¿Cuál es el principal objetivo para el año que queda de mandato?

Hemos sido capaces de ahorrar dinero en este mandato, tal y como reflejará la liquidación de 2021, y de reducir el periodo medio de pago a proveedores a mínimos, a 16 días. Tras orientar parte de la gestión y recursos a la Covid, ahora volvemos a cierta normalidad y ritmo. Así, antes de que acabe el verano queremos que proyectos como la mejora de los servicios públicos sean ya una realidad. Estaban previstos para el pasado año y deben salir ya.

¿Se refiere a los contratos de limpieza y jardinería?

El contrato de limpieza será adjudicado en el próximo Pleno y el de jardinería pasará por el Pleno para su licitación en mayo. El plan de asfaltado, por 1,6 millones de euros, es ya una realidad junto con obras como el bulevar de San Isidro o la parada de autobuses, todas en ejecución. También tenemos en proyecto la instalación de césped artificial en el campo de fútbol de Palmones y un graderío nuevo para el San Rafael que superará el millón de euros. Contamos con liquidez, de manera que las obras se pagan al contado.

"El contrato para la limpieza viaria pasará por el pleno este mes y supondrá una gran mejora en el servicio"

Por el contrario, la plaza de toros se ha convertido en una china en el zapato. La Diputación prevé resolver el contrato, ¿qué perspectivas tiene?

Una vez que la Diputación resuelva el contrato y la plaza pase nuevamente al Ayuntamiento, nos hemos marcado como prioridad abrirla a la mayor brevedad. Es frustrante, porque aunque entendemos las situaciones de la administración, es complicado trasladarlo a los ciudadanos. Los vecinos ven la plaza cerrada y señalan al Ayuntamiento por un recurso puesto a la Diputación.

¿Qué presupuesto manejan para acabar la plaza?

No vamos a escatimar. La obra original es una chapuza. Porque a los diez años de ser construida ya se caía. Me comprometo a ejecutar una obra con las mejores calidades, con un presupuesto en torno a un millón de euros. Se hará lo que se pueda pagar.

La deuda sigue condicionando la gestión del día a día, tal y como usted mismo explica en sus habituales comparecencias para hacer balance. A día de hoy, ¿cuánto se debe y a quién?

La deuda es de 174 millones de euros y su devolución se encuentra financiada a través de préstamos del Fondo de Ordenación. Quizás lo más importante no sea la cifra total, sino el lugar en el que se encontrará la deuda al final de este mandato y nuestra capacidad para devolverla.

¿Y de dónde se obtienen los recursos para las inversiones si hay tanta deuda?

El resultado de nuestra liquidación va a demostrar el éxito de la gestión que hacemos todos, empleados públicos y políticos. Actualmente, el remanente de tesorería es de 365.000 euros en negativo y en 2011 era de 80 millones en negativo. Cualquiera que entienda un poco de contabilidad sabrá el esfuerzo titánico que supone dar la vuelta a esas cifras. Gracias a eso, podremos hacer más inversiones y proyectos.

¿En qué estado se encuentran los concursos de acreedores de las empresas municipales? Se anunciaron dos acuerdos con Agrival e Iniciativas. ¿En qué estado se encuentran Gama, Recaudación y RTVLB? ¿Ve posible alcanzar acuerdos similares?

La Covid ha condicionado los plazos, pero es probable que antes de que concluya el mandato tengamos acuerdos sobre la deuda de todas las empresas municipales. También se han resuelto convenios urbanísticos por la vía extrajudicial. Son acuerdos ventajosos, pero dejarán aún un rastro de deuda importante. La amenaza de las empresas municipales superaba los 100 millones de euros y calculamos que con los acuerdos se rebaje a unos 30 millones, un 70% menos. Cerrados y en pago están Agrival e Iniciativas, a través del Fondo de Ordenación. En Recaudación se ha alcanzado un acuerdo para pasar de los 400.000 a no más de 70.000 euros, que se van a pagar con fondos propios. Quedarían GAMA y RTVLB, para los que hay una propuesta de acuerdo. GAMA tenía una bola gigantesca de 44 millones y se ha hecho una propuesta del 50%.

Para usted, dar carpetazo a las empresas municipales debe ser algo así como pasar del Antiguo al Nuevo Testamento.

Sí. Efectivamente, así es. Queremos demostrar a todo el mundo que la situación heredada era el Antiguo y nosotros somos el Nuevo Testamento. Es importante subrayar el tiempo que ha transcurrido, el sufrimiento en la gestión y de los vecinos por no tener los servicios en orden, hasta alcanzar el final del antiguo régimen. Aunque la deuda va a aumentar, ya sabremos cuál será nuestra deuda en cifras exactas. En este tiempo se han pagado además 25 millones de deuda y se prevén saldar otros cinco antes de que acabe el año. Calculamos que para 2025 comenzaríamos a amortizar deuda de una manera más acusada, con mayores ingresos de las inversiones empresariales previstas, y también porque se habrían liquidado algunos préstamos pendientes que se reordenaron en 2013.

¿Tendrá Los Barrios algún día un PGOU nuevo y completo?

El PGOU me ha quitado años de vida para nada. Fue un error de otra época que condenó a este Ayuntamiento a dos décadas sin crecimiento. Con la entrada en vigor de la Lista, el modelo debe centrarse en los cambios de suelo por innovación, sectorizaciones y olvidarnos del PGOU. Continuar con la agonía del PGOU ya no tiene sentido porque con la herramienta que supone la Lista en Andalucía ya se pueden desarrollar suelos.

Hablaba antes de las inversiones empresariales previstas. ¿Es el proyecto de Primafrio en La Gertrudis uno de los principales hitos del mandato?

Sí. Si queremos pasar página en la historia de nuestro municipio, es necesario dar carpetazo a temas como La Gertrudis. Fue un escándalo en su momento, mientras que con la mayor de las naturalidades, con el imperio de la ley y el ordenamiento que tenemos hemos logrado captar un proyecto del que se beneficiará todo el municipio.

La compra del suelo está cerrada. ¿Qué calendario de trabajo se marcan?

Actualmente, están trabajando en tramitaciones como la declaración de interés estratégico y en buscar posibles incentivos y ayudas como los fondos Next Generation, que pueden suponer un impulso importante a este tipo de iniciativas.

¿Serán la logística y el hidrógeno verde los puntales del crecimiento del municipio en los próximos años?

La logística va a ser una de las claves del futuro del municipio. Y eso a pesar de que somos una comarca abandonada a la que no llegan las infraestructuras por la apatía que durante años han mostrado todos los partidos políticos y todos los políticos hacia nuestra comarca. Tan importante para Los Barrios es el tren como la nueva circunvalación de la A-7, porque marcaría gran parte de los desarrollos logísticos en el municipio. Y ni está ni se le espera. Por la proximidad al Puerto de Algeciras, Los Barrios está llamado a ser el centro de la logística y del hidrógeno verde. En ese sentido, los fondos Next Generation y los planes de descarbonización benefician al municipio ya que día de hoy hay cuatro proyectos que ya están tramitándose y otros dos pendientes de desarrollo, que son los de EDP y Endesa, que ya están trabajando en ello y están asegurados. Algo que para el futuro del municipio es muy importante.

¿Cada cuánto llama un posible inversor a la puerta?

Tenemos actualmente unos diez proyectos presentados entre logísticos, energéticos y residenciales. Estamos creando una unidad específica para atenderlos porque creemos que todos pueden ser viables. Procuramos darles una respuesta ágil y eficaz.

¿La reconversión de la térmica de EDP sería la inversión más potente de los últimos años? ¿Qué plazos manejan teniendo en cuenta que la central se ha reactivado este invierno?

Probablemente sí. EDP no cerró la térmica por no cumplir desde el punto de vista medioambiental. Lo hizo porque no le era rentable producir energía. Ahora el escenario es otro por Ucrania y otros factores, pero el plazo que tienen para mantener la actividad es limitado, dado que están pendientes de que se les conceda la licencia para el desmantelamiento. Los seis meses de plazo para operar acaban en junio y podrían ampliarse en tres más. Pero puede darse el escenario de que la crisis energética y la guerra se prolonguen y cambien la normativa y los plazos. EDP tiene claro que es coyuntural, que su futuro está en el hidrógeno verde.

"El futuro de Los Barrios y San Roque está unido. La política no puede ser nunca un escollo para crecer"

¿En qué estado se encuentran relaciones institucionales con San Roque?

Van francamente bien. En el escenario económico que viene para la comarca, Los Barrios y San Roque están llamados a ser dos motores, a colaborar. Debemos aprovechar las sinergias. No puede haber ninguna barrera política y estamos trabajando para solventar la barrera física de la falta de un segundo puente para cruzar el río Guadarranque. Todo lo que venga será bueno para ambos municipios.

Por tanto, han mejorado. El anterior alcalde, Jorge Romero, promovió la declaración del alcalde sanroqueño como persona non grata en la Villa. ¿Su acercamiento a San Roque le ha costado alguna fricción con Romero?

No. Cada momento tiene sus circunstancias. Al final, lo importante es el interés público y común. Los vecinos de ambos municipios pedían un acercamiento y con eso me quedo. Por encima de las personas está el interés público y la sensatez. El futuro de ambos municipios está unido, por lo que la política no puede ser nunca el escollo para el crecimiento.

Recientemente ha sido reelegido secretario general de Los Barrios 100x100 por unanimidad. ¿Entiende que esta formación es ya una marca consolidada en la Villa?

Sí. Lo hemos comprobado en estos tres años en los que los vecinos se identifican con nuestro proyecto como marca independiente. Nuestro partido nació como una plataforma de vecinos, muchos sin adscripción política previa. Las encuestas son positivas en cuanto a los resultados y a la valoración y aprecio que tienen los vecinos a todo el equipo de Los Barrios 100x100. Para nosotros es una motivación para seguir con la marca y el objetivo marcado en su momento.

¿Qué queda del Partido Andalucista en ella?

Tenemos un acuerdo con Andalucía por sí y muchos de los que formamos el partido no nos identificamos con los grandes partidos. Muchos que venimos de aquella etapa mantenemos viva la llama del andalucismo.

Una encuesta, encargada precisamente por su partido, le concedía en junio de 2021 la mayoría simple. ¿Qué acciones toman en base al sondeo para intentar arañar un concejal más?

Una mayoría absoluta es siempre nuestro objetivo de salida, pero es francamente difícil. Lo más importante de la encuesta, para nosotros, es la valoración que los ciudadanos hacen del gobierno. Sobre todo valoran la cercanía. Aquí se ha normalizado recibir a vecinos en el despacho de la Alcaldía o que los concejales vayan a casas de quien lo demande.

¿Concurrirá por tanto a las próximas municipales como candidato de Los Barrios 100x100?

Sí, sí. Lo tenemos claro en el partido. Y ahora que las relaciones personales se normalizan tras la pandemia, el partido está preparado para tomar impulso.

¿Ha recibido propuestas de otros partidos para encabezar sus listas?

Muchas. Pero no le doy importancia. Si me he mantenido por Los Barrios 100x100 es porque nadie ha apostado por Los Barrios tanto como este grupo.

¿Cómo valora la experiencia de gobernar con el PP? ¿Repetiría el pacto si fuera necesario?

Ya gobernamos juntos antes, en la etapa de 2012 a 2015 con el PA. Fue muy diferente por tratarse de momentos muy duros. Quizás fue hasta más íntima. Ahora vivimos una etapa de normalización y cada grupo tiene su espacio y aplica sus políticas en las áreas que gestiona. La relación es francamente buena. Y aún con ese pacto, debo recordar que nos falta un concejal para sacar adelante los acuerdos.

El día de su investidura prometió un mandato de consenso. ¿Cree que lo ha logrado?

Es un trabajo que no se ve. A un año vista de las elecciones, el PSOE se ha bajado del carro descaradamente y Podemos lo está haciendo, pero lo cierto es que este gobierno logró aprobar los primeros presupuestos de Los Barrios sin un voto en contra. Y eso se logró negociando, con relaciones con todo el mundo. Aún así, el clima político es muy bueno. La normalidad política que se ha alcanzado en Los Barrios ayuda también a la tranquilidad de los vecinos.