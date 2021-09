Los Barrios acuerda un pago de 3,5 millones para solventar la deuda de Iniciativas

El Ayuntamiento de Los Barrios ha llegado a un acuerdo para reducir ostensiblemente la cantidad a abonar a los acreedores de la sociedad municipal Iniciativas Los Barrios, en proceso de liquidación desde 2012. El ministerio fiscal había valorado la indemnización por daños y perjuicios en 20,4 millones y el Juzgado de lo Mercantil emitió una sentencia en octubre de 2019 en la que reducía la cantidad a la mitad, 10,2 millones. Finalmente el Consistorio ha conseguido llegar a un acuerdo con la administración concursal para reducir la cantidad hasta los 3,5 millones de euros, con la que se pone fin al proceso judicial.

Este acuerdo se enmarca en los que ha puesto en marcha el equipo de gobierno, encabezado por Miguel Alconchel, para reducir la potencial deuda municipal por las cinco sociedades públicas barreñas creadas durante el gobierno del PSOE que se encuentran en trámites de disolución. Además de Iniciativas Los Barrios, son Agrival, Gestión Agropecuaria y Medioambiental de Los Alcornocales (GAMA), Radiotelevisión (RTVLB) y Recaudación municipal (EMRLB), que dejaron un riesgo potencial económico de hasta 115 millones de euros en deudas para la entidad local.

Este acuerdo se suma al que recientemente ha llegado el Ayuntamiento con la administración concursal de Agrival para el pago de 4.020.055,61 euros, que da por cerrada la vía judicial y evita el escenario más desfavorable para el Consistorio, que podía dejar un agujero económico de 18 millones de euros entre los dos procesos abiertos hasta entonces y los intereses.

Según han explicado fuentes municipales, en el procedimiento concursal abierto en 2012, el ministerio fiscal pedía una condena del Ayuntamiento como cómplice del 100% de la indemnización de daños y perjuicios por el déficit de la sociedad, que estaba valorado en 20.455.920,19 euros.

La sentencia emitida el 29 de octubre de 2019 por el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz condenaba al Ayuntamiento como cómplice de la deriva económica de la sociedad al pago del 50% de este déficit, 10.227.960,10 euros, mientras que el otro 50% recayó sobre ocho de los diez procesados como antiguos integrantes de su consejo de administración, a los que consideraba como culpables: los ex alcaldes del PSOE Juan Montedeoca y Ángeles Ariza; los ex concejales socialistas Antonio Rodríguez y Javier Grimaldi, y los ex consejeros José Antonio Álvarez, Eduardo Cabezas, Francisco José Fuentes y Modesto Béjar. El ex alcalde socialista Alonso Rojas y el ex gerente de Iniciativas Los Barrios, Juan Sandubete, quedaron exculpados.

El ministerio fiscal y la administración concursal recurrieron esta sentencia y solicitaron que el Ayuntamiento se hiciera cargo del 100%, mientras que el actual equipo de gobierno también recurrió solicitando la absolución del Consistorio como cómplice.

Ahora se ha llegado un acuerdo entre el Consistorio y la administración concursal, que retirará este recurso con la condición de que se abonen 3.570.500 euros. Lo que supone un ahorro de 6,6 millones de euros sobre la sentencia que ya existe y una diferencia de 16.885.000 euros sobre el riesgo potencial de abonar de la totalidad de la cantidad solicitada, 20,5 millones de euros.

Las fuentes municipales consultadas consideran que se trata de un “muy buen acuerdo” al reducirse sensiblemente el riesgo de condena al Ayuntamiento y el importe a abonar a los acreedores, “sobre todo teniendo en cuenta que los procedimientos que estaban más avanzados y que han tenido segunda instancia en la Audiencia Provincial han condenado al Ayuntamiento como administrador de hecho y al pago 100% de la deuda”.

Iniciativas Los Barrios

Iniciativas Los Barrios fue creada en 1997 para asumir, mediante encomiendas de gestión, la ejecución de proyectos urbanísticos en la localidad así como toda clase de servicios para el Ayuntamiento. Arrastró una situación de insolvencia casi desde su constitución, según el relato que efectuó en 2013 administrador concursal designado por el juzgado.

En sus informes, el administrador encontró indicios de problemas económicos en la empresa desde el año 2000 a la hora de afrontar sus obligaciones tributarias con el Estado y, posteriormente, para saldar créditos bancarios.

El gestor judicial relataba en su informe de calificación que la gestión de Iniciativas se caracterizó, como uno de sus hechos más relevantes, por la existencia de un endeudamiento generalizado con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), con deudas pendientes desde el año 2000 a 2013 por un importe total de 3.091.760,54 euros. También debía 1,6 millones de euros a la Agencia Española de Administración Tributaria. Solo por estos aspectos, la administración concursal consideraba probada la existencia de una insolvencia crónica.

Pero también hay deudas con las empresas contratistas. Iniciativas ya presentaba problemas de solvencia a corto plazo en 2006. Un año antes, la empresa comenzó sistemáticamente a asumir encomiendas de gestión de obras públicas generando así una cadena con tres eslabones: el Ayuntamiento, que delegaba en Iniciativas, y las empresas contratistas.

Entre las deudas, igualmente contabilizadas por el administrador en 2013, constan impagos de 1,2 millones de euros a la empresa vasca Lanik por la cubierta (inacabada) de la plaza de toros La Montera. Y a varias constructoras locales también adeudaba varios millones de euros por facturas no atendidas.

“Es un hecho que la insolvencia de la concursada se ha producido ante el impago del Ayuntamiento de los gastos de las encomiendas de gestión que encargaba a Iniciativas Los Barrios, dejando de pagar las facturas que Iniciativas le giraba y provocando que las quedaran sin abonar, generando intereses y gastos que tenía que asumir Iniciativas, que dejó incluso de facturar al Ayuntamiento ante el impago”, recogía la sentencia.

El fallo emitido en 2019 veía la complicidad del Ayuntamiento en que seguía encargando actuaciones “sin abonar la contraprestación en una cooperación del Ayuntamiento que no consta haya abonado lo debido, ni los gastos e intereses generados, contribuyendo en una relación directa de causalidad a las causas por las que el concurso ha sido declarado culpable”, agregaba el fallo, que calificaba a Iniciativas Los Barrios como una “pantalla del Ayuntamiento frente a los acreedores”.