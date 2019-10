Condena a Los Barrios y a ocho ex consejeros por los 20,4 millones de deuda de Iniciativas

Nueva sentencia del entramado de las empresas públicas de Los Barrios. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz ha condenado a ocho ex consejeros de Iniciativas Los Barrios –dos ex alcaldes del PSOE entre ellos– y al propio Ayuntamiento de la localidad a cubrir a medias el agujero económico de la sociedad. La deuda fue cifrada en 20,4 millones de euros en 2013 por el administrador concursal.

La sentencia, emitida ayer por el tribunal provincial, considera culpables de la quiebra de Iniciativas Los Barrios a ocho de los diez procesados como antiguos integrantes de su consejo de administración. Y al Ayuntamiento lo estima como cómplice de la deriva económica de la sociedad. La sentencia se suma a la recientemente emitida en torno a Agrival, otra de las empresas municipales, en la que también el Consistorio ha sido condenado a asumir parte de la deuda.

El fallo, al que tuvo acceso Europa Sur, condena a cubrir el 50% del déficit al grupo formado por los ex alcaldes del PSOE Juan Montedeoca y Ángeles Ariza; a los ex concejales socialistas Antonio Rodríguez y Javier Grimaldi, así como a los ex consejeros José Antonio Álvarez, Eduardo Cabezas, Francisco José Fuentes y Modesto Béjar.

Todos resultan inhabilitados para la administración de bienes ajenos y de personas durante cinco años, dado que constaban como integrantes del consejo de administración en los dos años anteriores a la declaración del concurso, lo que abarca desde junio de 2010 a junio de 2012, según la ley concursal.

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil excluye de culpabilidad al ex alcalde socialista Alonso Rojas y al ex gerente de Iniciativas Los Barrios, Juan Sandubete, por este criterio temporal. Ambos fueron en su día los impulsores de la empresa, si bien dejaron de ser consejeros en el año 2009. El primero, al salir de la Alcaldía como consecuencia de una sentencia judicial firme por su negativa a aportar información a la oposición (entonces formada por el Partido Andalucista). Y el segundo, porque fue destituido por el propio consejo en noviembre de aquel año a instancias de la ex alcaldesa Ángeles Ariza por su alto salario de más de 107.000 euros brutos anuales. Tanto la administración concursal, ejercida por CyO Auditores, como la Fiscalía solicitaban una condena para ambos.

Deudas

Iniciativas Los Barrios fue creada en 1997 para asumir, mediante encomiendas de gestión, la ejecución de proyectos urbanísticos en la localidad así como toda clase de servicios para el Ayuntamiento. Arrastró una situación de insolvencia casi desde su constitución, según el relato que efectuó en 2013 administrador concursal designado por el juzgado.

En sus informes, el administrador encontró indicios de problemas económicos en la empresa desde el año 2000 a la hora de afrontar sus obligaciones tributarias con el Estado y, posteriormente, para saldar créditos bancarios.

El gestor judicial relataba en su informe de calificación que la gestión de Iniciativas se caracterizó, como uno de sus hechos más relevantes, por la existencia de un endeudamiento generalizado con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), con deudas pendientes desde el año 2000 a 2013 por un importe total de 3.091.760,54 euros. También debía 1,6 millones de euros a la Agencia Española de Administración Tributaria. Solo por estos aspectos, la administración concursal consideraba probada la existencia de una insolvencia crónica.

La sentencia incide en que el Consistorio no cubrió los gastos e intereses generados

Pero también hay deudas con las empresas contratistas. Iniciativas ya presentaba problemas de solvencia a corto plazo en 2006. Un año antes, la empresa comenzó sistemáticamente a asumir encomiendas de gestión de obras públicas generando así una cadena con tres eslabones: el Ayuntamiento, que delegaba en Iniciativas, y las empresas contratistas.

Entre las deudas, igualmente contabilizadas por el administrador en 2013, constan impagos de 1,2 millones de euros a la empresa vasca Lanik por la cubierta (inacabada) de la plaza de toros La Montera. Y a varias constructoras locales también adeudaba varios millones de euros por facturas no atendidas.

“Es un hecho que la insolvencia de la concursada se ha producido ante el impago del Ayuntamiento de los gastos de las encomiendas de gestión que encargaba a Iniciativas Los Barrios, dejando de pagar las facturas que Iniciativas le giraba y provocando que las quedaran sin abonar, generando intereses y gastos que tenía que asumir Iniciativas, que dejó incluso de facturar al Ayuntamiento ante el impago”, recoge la sentencia.

El fallo ve la complicidad del Ayuntamiento en que seguía encargando actuaciones “sin abonar la contraprestación en una cooperación del Ayuntamiento que no consta haya abonado lo debido, ni los gastos e intereses generados, contribuyendo en una relación directa de causalidad a las causas por las que el concurso ha sido declarado culpable”, agrega el fallo, que califica a Iniciativas Los Barrios como una “pantalla del Ayuntamiento frente a los acreedores”.