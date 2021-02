La Línea de la Concepción parece haber doblegado la tercera oleada que tan fuerte ha golpeado en el municipio. La ciudad lleva trece días de progresivo descenso de la incidencia de la enfermedad, logrando rebajar a la mitad la tasa de casos por cada 100.000 habitantes, pasando de los 2.500 del pasado 21 de enero a los 1.219,6 de este miércoles. Es aún un dato muy alto, que obliga a mantener bares y comercios no esenciales cerrados, pero que refleja la tendencia a la baja, como también los 42 contagios notificados hoy (y ningún fallecimiento), muy lejos de las cifras alcanzadas en las últimas semanas.

Los linenses empiezan a ver los frutos de las medidas adoptadas en las últimas semanas. La Línea fue el primer municipio de la comarca en notar la tercera oleada de la Covid, probablemente por el impacto de la cepa británica que se había detectado en Gibraltar. Los residentes en el municipio ya alertaban en diciembre de la posible expansión de esta, más después de que Gibraltar decretase el cierre de la restauración en el Peñón el 21 de diciembre sin que se adoptasen medidas extra en la frontera. En la última semana de diciembre se inició una escalada que con la llegada del nuevo año dibujo una línea cada vez más vertical, con los nuevos contagios contados por centenas diariamente.

Ante esa escalada, el pasado 3 de enero la Junta de Andalucía decretaba el cierre perimetral de todos los municipios del Campo de Gibraltar y el 11 cerraba los bares y restaurantes y el comercio no esencial de La Línea. Ese mismo día estaba fijada la vuelta a las clases, pero el 95% de los padres linenses decidieron no llevar a sus hijos al colegio ante la alta incidencia de la enfermedad en el municipio: 1.455,3 casos por cada 100.000 habitantes, batiendo entonces récords en el cómputo nacional.

El punto máximo de esa escalada llegaba el pasado 21, con una tasa de incidencia de 2.551,2 casos por cada 100.000 habitantes. Desde entonces, ha ido en progresivo descenso hasta llegar a este miércoles a 1.219,6 casos.

Según la estadística difundida por la Junta de Andalucía, en las últimas 24 horas se han notificado 42 nuevos contagios en el municipio y hay 2.923 personas con la infección activa en el municipio. Desde el inicio de la pandemia se han contagiado 4.827 personas, de las cuales 1.844 se han recuperado y 60 han fallecido.

El alcalde, Juan Franco, considera que estos datos son fruto del buen comportamiento de la ciudadanía linense: "Quiero agradecer el esfuerzo que está haciendo la población con medidas de autoconfinamiento, junto al sacrificio de muchos empresarios que mantienen sus negocios cerrados debido a no ser considerados esenciales dentro de las medidas de nivel 4 grado 2".

Asimismo, ha destacado el trabajo realizado por el Ayuntamiento de La Línea, en especial por parte de la Policía Local para el control de las medidas impuestas, con una labor que ha calificado de "incansable". Desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 31 de enero, los agentes locales han impuesto 8.704 denuncias por incumplimientos como no llevar mascarilla obligatoria, no respetar la norma dentro de los vehículos, encontrarse en la vía pública durante el toque de queda sin causa justificada o no respetar la distancia de seguridad.

El primer edil ha agradecido esta labor del área de Seguridad Ciudadana y solicita a la población no bajar la guardia para que la evolución de la pandemia siga estabilizándose en la ciudad hasta el mínimo posible.