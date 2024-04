El PP de Andalucía apurará para designar a sus candidatos al Parlamento europeo

Todo es hermetismo. Nadie suelta prenda sobre los candidatos andaluces al Parlamento europeo. La apuesta de socialistas y populares deberá esperar a la próxima semana para concretarse; el plazo para la presentación de las respectivas listas comienza el miércoles y todo hace indicar que los nombres no se conocerán mucho tiempo antes. De hecho, en el PSOE será el día anterior, tras decidir dejar el Comité Federal para la defensa de Pedro Sánchez y para la confirmación de su número uno, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. En cuanto a los populares, Juan Ignacio Zoido (único representante popular andaluz tras el nombramiento de Teresa Jiménez Becerril como adjunta al defensor del Pueblo), ha manifestado su deseo de continuar como eurodiputado.

En las últimas horas, según ha podido conocer este periódico ha surgido el nombre de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, como la principal apuesta para encabezar la lista de unos comicios que tendrán lugar el próximo 9 de junio. “La decisión únicamente la conoce el presidente del partido, Juanma Moreno”, señalan las fuentes consultadas, aunque la elección de la almeriense aclararía la posible remodelación del gabinete andaluz y encarar así la segunda mitad de la legislatura, algo que se da por seguro para antes de este mismo verano.

La elección de Crespo permitiría afianzar la apuesta de Moreno sobre la necesidad de llevar a las instituciones europeas las políticas hídricas como uno de los pilares de la próxima legislatura, afianzada en la intención de reconocer la singularidad climática que se vive en Andalucía. También dejaría a Moreno las manos libres para justificar los retoques entre los miembros de su gabinete, a pesar de no ser demasiado partidario de los mismos. De confirmarse, el de Crespo no sería el único miembro del Ejecutivo que sería renovado, aunque el alcance de los cambios, sería limitado.

Crespo cumple su segunda legislatura al frente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a la que accedió en sustitución de otro almeriense, Rodrigo Sánchez Haro, después del pacto de gobierno que aupó a Juanma Moreno a la presidencia de la Junta de Andalucía, tras las elecciones de ese año.

Anteriormente había desempeñado el cargo de delegada del Gobierno en Andalucía durante el mandato de Mariano Rajoy, fue portavoz del grupo parlamentario popular en el Parlamento de Andalucía durante tres años y alcaldesa de su localidad natal, Adra, a lo largo de dos mandatos.

Sobre el segundo de los nombres, tampoco nada está decidido a pesar de que José Ignacio Zoido ha deslizado su idea de continuar como representante en las instituciones europeas. Todo hace indicar que el PP apurará hasta última hora para confirmar una lista en la que los únicos nombres confirmados parecen ser los de Dolors Montserrat y Esteban González Pons, aunque no se confirma el orden de ambos. La buena relación con la primera, juega en favor del ex alcalde de Sevilla y ex ministro de Interior.

Listas en el PSOE

Entre los socialistas, a pesar de que se esperaba la reunión del Comité Federal de hoy para dar a conocer la plancha de cara a los comicios, la decisión que Pedro Sánchez tomará este lunes, ha pospuesto la decisión sobre la lista que presentarán al Parlamento de Estrasburgo hasta la semana que viene. Quien sí tomará la palabra para confirmar su presencia como número uno de dicha lista, es Teresa Ribera. Del resto de candidatos, el nombre de Idoia Mendía es el único que se confirma, dado que ayer mismo comunicaba su renuncia como consejera del Gobierno vasco.

En cualquier caso, se busca un candidato andaluz que acompañe a la ex consejera de la Junta de Andalucía, la sevillana Lina Gálvez que continuará una legislatura más como eurodiputada. Hay que recordar que la circunscripción en las elecciones al Parlamento europeo es única en todo el país, aunque los primeros 17 nombres de los dos partidos se eligen uno por cada comunidad autónoma.

A partir del número 18 es cuando comenzarán todas ellas a hacer valer su peso para situarlos lo más adelante posible. Las últimas encuestas sobre asignación de escaños en la Cámara de Estrasburgo, daban a los populares un total de 25 asientos, el PSOE se quedaba con 19, Vox podía llegar a 6 y Sumar alcanzaría los tres representantes. Sobre ese segundo nombre elegido por los socialistas andaluces, tampoco nadie del partido ofrece pista alguna, aunque sus posibilidades de resultar elegido, al menos según esas encuestas, son más escasas.

Quien ya sabe qué lugar ocupará en las listas es el malagueño Manuel Pineda, que aspira a renovar su escaño en la cámara europea por Sumar. Durante esta legislatura ha ejercido como presidente de la Delegación del Parlamento para las relaciones con Palestina. En noviembre de 2018 fue elegido después de la actual ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, como número dos de Izquierda Unida a las elecciones de hace cinco años. Entonces ocupó el sexto puesto de la lista, lo que le valió para entrar como europarlamentario. Ahora tratará de repetir mandato dos lugares más arriba.

En lo que se refiere a Vox, después de la confirmación de Jorge Buxadé y del actual eurodiputado Hermann Tertsch, además de la incorporación de Juan Carlos Girauta, no habrá sorpresas en una lista que no incluirá previsiblemente a ningún representante andaluz.

En cualquier caso, el periodo de reflexión abierto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha retrasado los planes de los partidos políticos que pensaban cerrar este fin de semana las listas a las elecciones europeas. La incertidumbre sobre su decisión ha propiciado que esperen hasta última hora para cerrarlas de manera definitiva a la espera de conocer la decisión definitiva que puede marcar el devenir de la política nacional.