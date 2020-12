Gibraltar ya ha detectado al menos un caso de la nueva cepa del coronavirus, mucho más contagiosa que las ya conocidas, en el Peñón. Según ha informado Sky News, un portavoz del Gobierno británico ha confirmado que se ha constatado este caso en las últimas horas, mientras que esta nueva cepa se expande por otros países como Dinamarca, Italia, Holanda y Australia.

Esta variante del coronavirus es mucho más contagiosa que las conocidas hasta ahora, con hasta un 70% de mayor capacidad infecciosa, aunque aparentemente no causa una enfermedad más grave. Se detectó en Londres y el Sureste de Reino Unido recientemente, lo que ha provocado que numerosos países hayan suspendido los vuelos con las Islas Británicas, entre ellos España, que lo ha hecho esta mañana salvo para nacionales y residentes. Gibraltar mantenía hasta esta mañana sus conexiones aéreas con Londres.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha apostado por la coordinación europea para decidir sobre la nueva cepa de coronavirus de Reino Unido, y ha asegurado que en España "no hay constancia" de que haya presencia de esta cepa, pero eso no quiere decir que no esté.

Los países de la Unión Europea (UE) acordaron este lunes mantener abiertas las fronteras interiores del espacio Schengen después que Estados miembros como Alemania, Francia, Italia o Bélgica suspendieran sus conexiones con el Reino Unido por la nueva cepa de coronavirus identificada en ese país.