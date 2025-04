El personaje de Toy Story que homenajea a Gibraltar

Gibraltar/Toy Story, la franquicia de Disney/Pixar que se originó en el primer largometraje totalmente animado por computadora, contiene un guiño a Gibraltar que en su día pasó inadvertido y que ahora gana notoriedad cuando se cumplen 30 años del estreno de la primera parte y está en preparación la quinta.

Actualmente es considerado un clásico del cine y también de la pantalla chica, en Toy Story aparece un personaje que homenajea al Peñón y que, sin ser de los principales, sí que tiene bastante relevancia en el desarrollo de las historias de las tres primeras partes. Así lo desveló el actor chiclanero Adrián Pino en el programa Podría ser peor de Radio Nacional de España (RNE).

El nombre del muñeco no llama a engaño: Rocky Gibraltar. Según describe la Disney Wiki, Rocky es un juguete musculoso que usa una camiseta color amarillo, es muy fuerte y los juguetes de Andy siempre lo llaman cuando hay algo muy pesado. En Toy Story, Rocky se asombra con la llegada de Buzz Ligthyear. Más tarde cuando Woody lanza a Buzz por la ventana Rocky se acerca para atacarlo. Al final, Rocky lanza a Woody del camión y después pone la rampa para que entre. En Toy Story 2 Rocky ayuda a Wheezy, y en Toy Story 3 se ve en los viejos vídeos que pone la Sra. Davis.

Su diseño está probablemente basado en las figuras coleccionables Wrestling Superstars de Hasbro. No habla en las películas (normalmente emite gruñidos ocasionales), pero en los juegos Toy Story Animated StoryBook y Toy Story Activity Center se le ve hablando en tercera persona.

Historia

En Toy Story , Rocky aparece por primera vez durante el juego de Andy, posando como rehén con las manos en alto en señal de sumisión ante Bart el Tuerto. También se le ve sentado frente a la puerta de la habitación de Andy justo antes de que irrumpan todos los invitados de su cumpleaños, lo que lo estrella contra la pared al marcharse.

Hace ejercicio con Buzz y los demás juguetes levantando mancuernas de Tinker Toy durante la secuencia de Cosas extrañas. Después, ayuda a Buzz a reparar su nave sosteniendo un dispensador de cinta adhesiva para que Snake la tome cuando Buzz se lo ordene.

Una vez que Woody es acusado de tirar a Buzz por la ventana, Rocky se prepara para atacar a Woody agarrando su mano izquierda mientras los otros juguetes lo atrapan, sin embargo, antes de que pueda hacer algo, la llegada de Andy obliga a todos los juguetes a retirarse.

Más adelante en la película, cuando Woody intenta usar RC para ayudar a Buzz, Rocky lo levanta y lo hace girar sobre su cabeza antes de arrojarlo del camión de mudanzas, pensando que estaba tratando de matar a otro juguete. Cuando los juguetes descubren que Woody realmente estaba tratando de ayudar a Buzz al presenciar su aproximación, Rocky y los otros juguetes se dieron cuenta de su error y pueden haberse sentido culpables por pensar que Woody era un asesino en primer lugar. Bo Peep hace que Rocky baje la rampa para ayudarlos a volver a subir, quien lo hace como un acto de redención. Después de un poco de lucha, finalmente logró empujar la palanca que baja la rampa. Una vez que todos los juguetes de Andy se reúnen al final para Navidad, se ve a Rocky bailando al ritmo de las festividades.

En Toy Story 2 , Rocky intenta detener la puerta con la ayuda de los soldados verdes para mantener a Buster fuera de la habitación, pero esto resulta demasiado para ellos. Rocky presencia el secuestro de Woody en una venta de garaje, pero no forma parte del equipo de rescate de Buzz que sale a rescatarlo. Antes de que Buzz se vaya, Rocky y Robot ayudan a Wheezy mientras este le ruega a Buzz que devuelva a Woody. Una vez que todos los juguetes regresan, se lo ve con el resto de los juguetes de Andy disfrutando de la interpretación de Wheezy de You've Got a Friend in Me al final.

En la tercera parte, Rocky aparece brevemente bajo el escritorio de Andy en uno de los videos caseros de la Sra. Davis al principio de la película. Durante los eventos principales, se revela que fue donado o vendido en una venta de garaje, como muchos otros juguetes, según declaró Woody durante su reunión de personal con los demás juguetes de Andy.