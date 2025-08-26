La Feria de Gibraltar 2025 transforma el Estadio Victoria en el gran escenario del verano

El verano en el Peñón alcanza su punto álgido con la llegada de la Feria de Gibraltar 2025, que se celebrará del sábado 23 al domingo 31 de agosto en el Victoria Stadium. El recinto, convertido para la ocasión en el corazón de la fiesta, abrirá sus puertas de forma gratuita y ofrecerá atracciones por un precio único de 3 libras, además de una amplia oferta gastronómica disponible en el Pabellón Familiar cada noche, de 19:00 a 1:30.

La inauguración oficial tendrá lugar el sábado 23 de agosto a las 19:00, momento en que arrancará un programa pensado para todas las edades. El Pabellón Familiar se convertirá en el epicentro de la diversión nocturna con espectáculos gratuitos a partir de las 21:00, desde conciertos en directo hasta actuaciones de danza y propuestas pensadas para toda la familia.

La programación abarca una amplia variedad de géneros y estilos. Desde un inicio cargado de nostalgia con “Éxitos de los 80” y una fiesta dedicada a ABBA, pasando por clásicos de los 60, 70 y 80 con “Reflections”, hasta espectáculos de flamenco, danza contemporánea y versiones de rock. También se contará con agrupaciones locales como Gibraltar Academy of Dance, Stylos Dance Studio o The Coastliners, que pondrán el broche al talento de la zona.

El domingo 31 de agosto la feria se despedirá con la actuación de Bob & The Boys y Julianne Coleing, tras nueve días de música, baile y convivencia. Un año más, la cita se presenta como un punto de encuentro entre vecinos y visitantes del Campo de Gibraltar, consolidándose como uno de los eventos más esperados del calendario estival.