Condenado a un año de cárcel por intentar introducir Kamagra, la peligrosa ‘viagra india’, rumbo a Algeciras

El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta ha condenado a J.C.T., de origen colombiano, a un año de prisión por un delito contra la salud pública, tras ser detenido por la Guardia Civil cuando intentaba embarcar rumbo a Algeciras con 79 cajas de Kamagra, un fármaco conocido popularmente como viagra india y prohibido en España por su peligrosidad. La información ha sido adelantada por El Faro de Ceuta.

La pena de cárcel queda suspendida durante dos años, aunque se añade una multa de ocho meses con una cuota diaria de siete euros (1.680 euros en total), con la advertencia de que cada dos días de impago supondrán uno de privación de libertad. Además, la sentencia incluye un año de inhabilitación para ejercer profesiones relacionadas con la medicina.

Una sospecha en el puerto de Ceuta

El caso se remonta al 16 de octubre de 2024, cuando el acusado, con permiso de residencia en España, aguardaba en su Renault Megane en la cola de embarque hacia Algeciras. Eran las 8:30 cuando los agentes de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera decidieron inspeccionar su vehículo. No era un control rutinario: algo había levantado sospechas.

En el maletero apareció la clave: una bolsa con 79 cajas de Kamagra, cada una con siete sobres para administración oral. En total, más de 55.000 miligramos de sildenafilo, el mismo principio activo de la Viagra, pero sin ningún tipo de control sanitario.

El Ministerio Fiscal pedía inicialmente tres años de cárcel y 7.200 euros de multa, pero finalmente el juez ha optado por una condena inferior, aunque advierte de la gravedad de la cantidad incautada y del riesgo para la salud pública.

El argumento de la defensa, desestimado

Durante el juicio, celebrado en julio, la defensa alegó que no se había practicado una prueba pericial que acreditase la naturaleza de la sustancia incautada. Sin embargo, la sentencia considera probado que los envases y prospectos incautados acreditaban sin lugar a dudas que se trataba de Kamagra.

El juez resalta en su fallo que “esa sustancia causa grave riesgo para la vida o la salud” y que el acusado pretendía obtener un beneficio económico a través de su comercio ilícito. La línea de defensa, que trató de alegar desconocimiento, ha quedado desvirtuada.

Kamagra: barato, accesible y peligroso

El Kamagra se fabrica en laboratorios de la India y ha encendido las alarmas sanitarias en Europa por su creciente distribución en gimnasios, sex shops y plataformas de venta online. Su atractivo es el precio: un sobre puede adquirirse en el mercado negro por unos 10 euros, frente al coste de la Viagra bajo receta médica.

Pero el bajo coste oculta un grave riesgo. La Agencia Española del Medicamento no autoriza su venta en España porque se desconoce la calidad de sus ingredientes, lo que convierte su consumo en potencialmente letal. Entre los efectos adversos descritos se incluyen arritmias, angina inestable, accidentes cerebrovasculares, infartos e incluso muerte súbita.

Este decomiso en Ceuta se enmarca en una investigación más amplia contra el tráfico ilegal de medicamentos, que ha detectado envíos clandestinos desde Turquía y la India disfrazados como suplementos alimenticios. Algunos de ellos contenían incluso sibutramina, un supresor del apetito prohibido en Europa por su impacto en el sistema cardiovascular.

En este caso, el tribunal de Ceuta ha optado por la pena mínima dentro de la horquilla posible, aunque advirtiendo de la especial gravedad de la cantidad incautada.