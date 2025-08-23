Qué hacer hoy en el Campo de GIbraltar: domingo 24 de agosto

El domingo 24 de agosto ofrece un variado programa en el Campo de Gibraltar, desde la historia milenaria de Baelo Claudia hasta el colorido final de feria en San Roque, pasando por mercados, toros, espectáculos y cine al aire libre.

Algeciras

Domingo de ciclismo en Algeciras. A partir de las 9:00 en la avenida Juan Pérez Arriete, XIV Clásica de Algeciras. Los ciclistas federados podrán participar en el tradicional circuito urbano con 3 mangas y 18 vueltas al circuito de 2 kilómetros. Y, por supuesto, los aficionados pueden acercarse a ver la competición.

Los Boxes de Alcultura presentan de nuevo, a las 21:00, el espectáculo coreográfico 'Los zuecos van hacia los buenos hábitos'. Las entradas tienen un precio de 10 € (8 € para socios).

Tarifa

La jornada en Tarifa comienza a las 11:00 en el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia con una visita guiada de verano (reserva en visitasbaelo2025@gmail.com).

Más tarde, a las 19:00, la Plaza de toros de Tarifa acoge una gran corrida en la que se anuncian los espadas Manuel Escribano, David Galán y Pepe del Moral.

San Roque

El Recinto Ferial de la Estación de San Roque se viste de gala desde las 13:30 con el Domingo Rociero: degustación de una paella popular y la actuación del grupo Chat’e un laito. La fiesta continúa a las 16:00 en la Plaza Ortega Brú con la Fiesta del Agua animada por el DJ Lucas Tocón.

Por la noche, la feria culmina con música de orquesta a las 22:30 en la Caseta Municipal y un gran espectáculo de fuegos artificiales a medianoche.

La Línea

La Plaza Fariñas de La Línea vuelve a llenarse de ambiente pirata desde las 19:00, con artesanía, talleres infantiles y espectáculos de la danza del vientre.

Los Barrios

También a las 19:00, en la Plaza del Mar de Palmones (Los Barrios), los más pequeños disfrutan de una fiesta infantil con actividades y animaciones.

La jornada concluye en la Plaza San Juan de Los Cortijillos, donde a las 22:00 se proyecta Del Revés 2 dentro de la programación de Noche de Cine en Familia, ideal para disfrutar en compañía.