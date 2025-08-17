Feli Muñoz muestra 'El mundo de ARA' desde el día 25 en la sala Cajasur de Algeciras

El próximo 25 de agosto a las 12:00 se inaugura en la sala de exposiciones Cajasur, junto al Ayuntamiento de Algeciras, la exposición El mundo de ARA, de la artista Feli Muñoz Lucas (ARA). La muestra podrá visitarse hasta el 19 de septiembre y reúne más de 30 piezas que reflejan la originalidad de su técnica y la fusión de sus raíces extremeñas y andaluzas.

Nacida en Coria (Cáceres) en 1948, Feli Muñoz reside en Algeciras desde hace más de cuatro décadas, ciudad que la acogió con cariño y a la que ha dedicado parte de su trayectoria artística. Su nombre artístico remite a la unión de sus dos tierras, Extremadura y el Campo de Gibraltar, un vínculo que se hace evidente en sus obras.

La muestra presenta trabajos realizados con técnica mixta, acrílico sobre lienzo y madera, donde la pintora combina pigmentos y materiales reciclados, creando texturas singulares y apostando por la sostenibilidad. En sus cuadros, de estilo abstracto y colorista, la artista plasma emociones, vivencias y fantasías que emergen de su experiencia vital.

Según se lee en folleto de la exposición: "El mundo de ARA es un mundo de colores, texturas y pliegues infinitos, donde la imaginación no tiene fronteras. Es un mundo de luz y de color, donde todo es posible y el espectador solo tiene que dejarse llevar".

Con esta exposición la artista invita al visitante a adentrarse en su particular mundo alegre y colorista. Cada una de las obras muestran las vivencias, los sueños y las fantasías de la autora. Con sus texturas, formas y colores, ARA intenta mostrar sus sentimientos, vivencias y realidades, que con la madurez de su vida han decidido salir de su interior. En su obra, la autora apuesta por la sostenibilidad y el aprovechamiento de materiales reciclados.

Feli Muñoz acaba de participar en el XXV Encuentro de Artistas del Cortijo de Guadacorte una cita ya emblemática en el calendario cultural del Campo de Gibraltar. La exposición celebró sus 25 años de historia con una edición muy especial, dedicada a la memoria de su fundadora, Fiona Lowsley Williams, fallecida el pasado abril, y con fines benéficos a favor del Proyecto Por una Sonrisa.