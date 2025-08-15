El arte vuelve a latir en Guadacorte: 25 años de inspiración compartida con el Encuentro de Artistas

La exposición colectiva reúne a más de 40 artistas locales y nacionales en una muestra diversa

El Cortijo de Guadacorte ha acogido este jueves la inauguración del XXV Encuentro de Artistas, una cita ya emblemática en el calendario cultural del Campo de Gibraltar. La exposición celebra sus 25 años de historia con una edición muy especial, dedicada a la memoria de su fundadora, Fiona Lowsley Williams, fallecida el pasado abril, y con fines benéficos a favor del Proyecto Por una Sonrisa.

La muestra podrá visitarse hasta el sábado en horario de 21:00 a 00:00.

Más de 40 artistas, cientos de obras

El catálogo de esta edición reúne una impresionante variedad de estilos, técnicas y formatos. Participan tanto artistas consagrados como emergentes, con obras que van desde la pintura al óleo, acrílico y acuarela, hasta fotografía, escultura cerámica, arte reciclado, collage y técnicas mixtas.

Entre los nombres destacados figuran María Baños, Francis J. Benítez, Santi Cervera, Ekaterina Chernysheva, Kris Dorsz, Gabriela Fernández, Ramón Corrales, Joseph Lanowsky, Mercedes Gómez-Martinho, Paco Guerrero, Carmen Mora, Marcos Prieto, Toni Sánchez, Jaime Terry, Tito Merello, Nicolás Vázquez, entre muchos otros.

Los visitantes podrán adquirir obras con precios que van desde los 50 € hasta los 2.200 €, lo que convierte la muestra en una oportunidad única para coleccionistas y amantes del arte local.

Además de rendir homenaje a Fiona Lowsley Williams, el evento tiene un marcado carácter solidario. Parte de los beneficios se destinarán al Proyecto Por una Sonrisa, que trabaja con niños y niñas afectados por enfermedades graves, ofreciendo apoyo emocional y actividades lúdicas.

La exposición se celebra en el encantador entorno del Cortijo Guadacorte, con el apoyo de colaboradores como Restaurante El Cortijo de Guadacorte, Tío Pepe y Guadacorte SA, que este año celebra su 60 aniversario. El horario nocturno permite disfrutar del arte en un ambiente relajado, con música, gastronomía y buena compañía.