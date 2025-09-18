Los Barrios celebra el Día Mundial del Turismo con una semana de actividades en torno a la naturaleza, el deporte y la gastronomía

Alconchel, acompañado de Gallego y García, en la presentación de la programación por el Día Mundial del Turismo.

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, acompañado del concejal de Turismo, Pablo García; la delegada de Festejos, May Gallego; y la delegada de Protección Civil, Geli Ferral, presentó este mediodía la programación del Día Mundial del Turismo en el municipio.

“Una programación de actividades gratuitas, donde tendrá especial protagonismo la naturaleza, el deporte activo y la gastronomía del municipio”, explicó García durante la presentación.

La agenda arranca con la Semana Gastronómica, que se celebrará del 22 al 28 de septiembre. Los vecinos y visitantes que acudan a los establecimientos hosteleros locales podrán participar en un concurso subiendo a redes sociales una foto de su tapa o plato favorito, añadiendo el hashtag #LosBarriospurocorazon y etiquetando a @turismo_losbarrios. Los veinte primeros en participar obtendrán un regalo seguro y, además, entrarán en el sorteo de una noche en el Hotel Montera. Las bases están disponibles en www.losbarriospurocorazon.es.

La programación continuará el miércoles 24 con una ruta turística histórica por el centro de Los Barrios (9.30) y la ruta de senderismo ‘El camino de la vida’ guiada por Rocío Lagares (18.00).

El jueves 25 la ornitología será protagonista con dos propuestas: ‘Cernícalos entre tejados’ en la Plaza de la Iglesia (9.30), que pondrá en valor una de las colonias más importantes de Andalucía, y ‘Palmones en vuelo’ (11.30).

El viernes 26, a las 19.00, se podrá elegir entre dos rutas: una turística histórica por Palmones o la visita a la berrea del ciervo y la ronca del gamo.

El deporte tomará el relevo el sábado 27 con la ruta BTT ‘Cuevas del hospital’ en bicicleta de montaña. Por la tarde volverá a repetirse la ruta a la berrea y la ronca.

El domingo 28 pondrá el broche final con una ruta senderista por El Palancar (9.30) y la visita a ‘Las edades del toro’, de la ganadería de Gavira (12.30).

Alconchel destacó que “nuestro municipio tiene un patrimonio natural e histórico que no tienen otros lugares y que estamos poniendo en valor con este tipo de programaciones con motivo del Día Mundial del Turismo”.

El alcalde también recordó que “seguimos trabajando para consolidar nuestra estrategia turística puesta en marcha a comienzos del año en Fitur, la nueva marca turística: Los Barrios Puro Corazón, que reúne a cuatro de los sectores con los que ya venimos trabajando desde hace años: el turismo de naturaleza, el gastronómico, nuestras fiestas y tradiciones y el de ocio con nuestra oferta de música en el Montera Forum y la oferta en nuestro parque empresarial de Palmones”.

La marca engloba propuestas consolidadas como el ciclismo de montaña a través del Centro BTT con más de 430 kilómetros señalizados, rutas senderistas en el parque natural, avistamiento de aves o actividades como parapente, deportes acuáticos y micología.

Todas las actividades son gratuitas y cuentan con plazas limitadas. Las inscripciones se pueden realizar a través del correo delegaciondeturismo@ayto-losbarrios.es o en el teléfono 646 796 426. La información completa está disponible en la web www.losbarriospurocorazon.es.