El Montera Forum despliega su cartel de otoño con música, flamenco y humor

El Montera Forum ya tiene a la venta las entradas para su programación de otoño, una agenda diversa que promete llenar de ritmo, recuerdos y carcajadas las noches de Los Barrios. Desde mediados de octubre hasta diciembre, el espacio cultural recibirá a artistas y espectáculos que abarcan desde grandes clásicos de los años 80 hasta la tradición más pura de la Navidad jerezana.

La temporada arranca el 18 de octubre con Una Noche en los 80's, un viaje musical que reunirá en el escenario a tres grupos icónicos: Modestia Aparte, La Frontera y La Guardia. Temas inolvidables como Cosas de la edad, El límite o Cuando brille el sol pondrán a cantar y bailar al público en una velada dedicada a los himnos que marcaron a toda una generación. Las entradas están disponibles desde 18 euros.

El 8 de noviembre será el turno de Abbey Road Show, considerado uno de los mejores tributos a The Beatles del mundo. Con una fidelidad absoluta al sonido y a la estética de la legendaria banda de Liverpool, el espectáculo transportará al público a la época dorada de John, Paul, George y Ringo. El acceso al evento, con asientos numerados en el ruedo, parte desde 15 euros.

El 29 de noviembre, el escenario se llenará del inconfundible estilo de Camela, pioneros de la tecno-rumba en España, que ofrecerán un recorrido por sus grandes éxitos y más de tres décadas de trayectoria musical. Las entradas para esta cita están disponibles desde 20 euros.

La llegada de diciembre tendrá sabor navideño con la Zambomba Flamenca de Jerez, protagonizada por Fernando Soto y La Macanita, el día 7. Una cita donde villancicos, compases y palmas se entrelazarán con el flamenco más auténtico para celebrar las fiestas con el calor del arte andaluz. Este espectáculo cuenta con localidades numeradas en el ruedo y un precio desde 10 euros.

Por último, el 13 de diciembre, la comedia tomará el relevo con una noche de humor a cargo de José Campoy, Tomás García, Diego Arjona y Chely Capitán. Cuatro estilos distintos que se unirán en un mismo escenario para cerrar el año entre risas. Las entradas están disponibles desde 10 euros.

Con precios que oscilan entre los 10 y los 20 euros, la programación de otoño del Montera Forum se convierte en una oportunidad para disfrutar de propuestas culturales variadas y de calidad sin salir de la comarca.