Cuatro paradas para tapear por la noche en el centro de Los Barrios

El municipio de Los Barrios se ha convertido en los últimos años en un destino gastronómico de referencia en el Campo de Gibraltar. Aunque Palmones regenta el protagonismo culinario, el centro de la villa, especialmente cuando cae la noche, ofrece una gran variedad de bares y restaurantes que despliegan una carta de tapas que conquista paladares. Aquí te proponemos cuatro sitios imprescindibles para tapear en el centro del municipio, con buena comida, ambiente acogedor y precios que oscilan entre los 10 y los 30 euros por persona.

Bistro Bar Calle 13

Este local, con una puntuación de 4,4 estrellas en reseñas online y un precio medio entre 10 y 20 euros, sorprende por su variedad de platos y su cocina casera. Bistro Bar Calle 13 es uno de esos lugares que no defraudan.

“La comida buena y abundante, nos sorprendió que las patatas que acompañan al plato son naturales”, comenta una clienta habitual. Y no solo destaca por las cenas: “De los pocos bares a los que puedes ir a almorzar un domingo en Los Barrios”, señala otro visitante. Desde churros al amanecer hasta opciones saludables para cenar, es una apuesta segura para cualquier hora del día.

Bodeguita La Ibérica

Con una decoración cálida en madera y una ambientación que invita a quedarse, Bodeguita La Ibérica ofrece una experiencia gastronómica completa. Sus 4,3 estrellas y un precio medio que ronda entre los 20 y los 30 euros reflejan la calidad de su cocina y el mimo en el servicio. El tartar de atún rojo con sandía granizada y cerezas es todo un acierto.

“La calidad de la comida espectacular y el servicio aún mejor”, aseguran sus comensales. Otro cliente destaca “lo limpio y cuidado que está el restaurante, además de la rapidez en la atención”. Ideal para una noche especial sin salir del centro.

Tabanco el Sabio

Con 4,3 estrellas y precios muy asequibles, entre 10 y 20 euros por persona, Tabanco El Sabio se ha convertido en un clásico del tapeo en Los Barrios. Es el sitio al que apetece volver por la calidez del trato y el sabor auténtico de sus tapas.

“Buenísimo todo y muy bien cocinado, con cuidado y al detalle”, señala un cliente. Pero lo que más valoran quienes repiten es el ambiente: “Lugar de referencia en Los Barrios para el tapeo, el buen rollo y la atención excelente que Miguel te da al llegar no se encuentra en ningún sitio”.

Alundra Tapas

La opción más innovadora de esta ruta es también la mejor valorada: con 4,7 estrellas y un precio medio entre 10 y 20 euros, Alundra Tapas ha sabido ganarse el corazón (y el paladar) de sus clientes gracias a una propuesta creativa y un equipo que cuida cada detalle.

“Unos platos con personalidad y muy ricos. El servicio es excelente”, comenta una de sus clientas habituales. Otro añade: “Vamos con mucha frecuencia, Juan y su equipo son unos cracks. Tapas de calidad e innovadoras, no son las clásicas”.