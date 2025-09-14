Tres ventas con sabor auténtico en Los Barrios

En Los Barrios, la tradición gastronómica se mantiene viva en sus ventas, esos establecimientos que combinan la esencia de la cocina casera con la calidez del trato cercano. Tres de ellas destacan como paradas imprescindibles para quienes desean disfrutar de la auténtica experiencia campogibraltareña.

Venta San Isidro (CA-9209, Los Barrios)

Abierta desde 1929, la San Isidro se presenta como un local con historia en la antigua carretera que une Los Barrios con Algeciras. Con 4,4 estrellas de valoración, mantiene un carácter familiar que atrae tanto a clientes habituales como a nuevos visitantes. Entre las opiniones se repite la misma idea: “una experiencia genial recomendable para todos. Los trabajadores están muy amables”. No faltan los elogios a sus menús diarios y platos caseros: “venta con tradición y familiar… con celeridad en el servicio, menús diarios económicos y platos sabrosos con estupenda elaboración casera”.

Venta El Frenazo (Autovía Los Barrios – Jerez)

Otro clásico de la comarca que presume también de 4,4 estrellas. Para muchos, es una parada obligatoria en carretera: “hemos parado a mitad de camino de viaje a desayunar, el café de 10 y los molletes de bacon buenísimos”. La tradición se mantiene firme con los años: “nos encantó. Dicen que está como siempre. Calidad de la comida excelente, cantidades abundantes y un servicio de diez”. Entre sus platos más destacados, los clientes recomiendan el rabo de toro, el costillar o los huevos al Frenazo. Una opinión lo resume así: “una familia dedicada toda la vida a este restaurante y que ponen lo mejor de ellos para que continúe décadas”.

Restaurante Venta Los Cortijillos (Calle Francisco de Goya y Lucientes)

Con 3,9 estrellas, esta venta sorprende por la variedad de tapas y el pescado fresco. Sus clientes destacan la calidad de platos como el pulpo a la brasa o el solomillo de retinta: “comida estupenda y deliciosa. Buen servicio y buena calidad y variedad”. En barra, la oferta es abundante: “me encanta quedarme tapeando, más de 40 tipos diferentes de tapas, bien de precio y calidad”. El ambiente es familiar y cercano, con un servicio que muchos califican de “impecable”.

Tres ejemplos de cómo las ventas de Los Barrios siguen siendo guardianas de la tradición culinaria del Campo de Gibraltar, ofreciendo al visitante una experiencia que combina sabor, cercanía y autenticidad.