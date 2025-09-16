Las sospechosas embarcaciones a bordo del ‘Lila Mumbai’ con destino a Libia mantienen retenido al buque en aguas de Algeciras

La silueta del mercante Lila Mumbai se perfila sobre el horizonte de la bahía de Algeciras, como un gigante de 198 metros de eslora, inmóvil y atenazado en el fondeadero situado frente a la playa de El Rinconcillo. Ahí fue obligado a echar anclas el 31 de agosto, después de que la Secretaría de Estado de Comercio del Gobierno de España hubiese decretado cuatro días antes su intervención cautelar para evitar que pudiera quebrantar el embargo internacional de armas que pesa sobre Libia, acordado por Naciones Unidas.

El Lila Mumbai, con pabellón de Liberia, partió del puerto de Fuyaira (Emiratos Árabes Unidos) y se dirigía a Bengasi (Libia) cuando fue interceptado por las autoridades españolas en aguas del Estrecho. Inicialmente, fue llevado cerca de Ceuta, aunque por motivos de seguridad y operatividad se le ordenó que pusiera rumbo a Algeciras. Desde entonces permanece retenido por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), siendo sometido a un proceloso proceso de inspección en la denominada área B de la bahía de Algeciras.

La proa del 'Lila Mumbai', con varias lanchas a bordo. / Erasmo Fenoy

La alerta que provocó la inmovilización del buque por parte de España saltó a la vista de la carga que transporta en su cubierta: una serie de embarcaciones de diferente tamaño y tipología -algunas de ellas, tapadas con lonas- que, a tenor de las fuentes conocedoras del caso consultadas por esta redacción, pudieran tener tanto uso civil como militar. Por esa razón, según las mismas fuentes, el cargamento está siendo sometido a un peritaje exhaustivo para determinar su legalidad.

El tamaño de las embarcaciones que transporta el Lila Mumbai comporta dificultades añadidas a la inspección y puede también acarrear problemas en el caso de que las autoridades determinen que el buque no puede seguir su viaje con ellas a bordo. En tal caso, la cuestión a resolver sería localizar un espacio adecuado para su custodia mientras se determina su destino final. El Puerto de Algeciras tiene escaso margen de maniobra ya que casi todas sus líneas de atraque están ocupadas o a la espera de ser ocupadas a medio plazo, como ocurre con la Fase B de Isla Verde Exterior.

Salvando las distancias, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) quiere evitar a toda costa que se repitan situaciones como las que generaron las decenas de narcolanchas aprehendidas por el SVA y la Guardia Civil, dando paso a la generación de un cementerio casi descontrolado de embarcaciones que formaron un auténtico vertedero en la dársena, a la vista de todo aquel que pasease por la orilla opuesta, en el cantil del Llano Amarillo.

Localización del 'Lila Mumbai' en el mapa -en la tarde de ayer, 15 de septiembre- en el área B del fondeadero de Algeciras. / E.S.

Misión Irini

El pasado mes de marzo y en este contexto, el Consejo de la Unión Europea (UE) decidió prorrogar el mandato de la misión militar EuNavFor Med-Irini, activa en el Mediterráneo en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), hasta el 31 de marzo de 2027. La decisión se tomó tras una revisión estratégica realizada por el Comité Político y de Seguridad de la UE.

Además de combatir el tráfico de armas y las exportaciones ilícitas de petróleo de Libia, Irini tiene también la tarea de monitorear y recopilar inteligencia sobre otras actividades ilícitas, así como monitorear la infraestructura marítima crítica y apoyar la planificación de posibles intervenciones de emergencia.

Esta nueva competencia “reforzará la capacidad de la UE para tener un mayor conocimiento de la situación marítima en el Mediterráneo”, informó el Consejo en una nota. Para apoyar las operaciones de la misión, la UE asignó 16,35 millones de euros para el período comprendido entre el 31 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2027.

La Operación Irini (que en griego significa “paz”) se inició el 31 de marzo de 2020 con el objetivo de apoyar el proceso de paz en Libia, implementando las restricciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Resolución 1970 de 2011).

Las tareas de la operación son contrarrestar el tráfico ilícito de armas apoyando la aplicación del embargo, recopilar información sobre el contrabando de petróleo (en particular, sus consecuencias para la economía libia y su posible utilización para financiar el mercado de armas), contribuir a desmantelar el modelo de negocio del tráfico de migrantes recopilando información por vía aérea y compartiéndola con Frontex y, finalmente, apoyar el desarrollo las instituciones libias pertinentes mediante capacitación.

Balance

En enero de 2025, la misión aeronaval de la UE encargada de hacer cumplir el embargo de armas de la ONU en Libia realizó diez inspecciones a bordo con el consentimiento de los capitanes (frente a cuatro en diciembre, para un total de 702 llamados “aproximaciones amistosas” desde el comienzo de su mandato) e investigó 381 buques mercantes mediante llamadas de radio (en octubre hubo 501, para un total de 17.142).

El operativo también vigiló 52 vuelos sospechosos (en diciembre fueron 44, 1.750 en total) y continuó la vigilancia de 25 aeropuertos y 16 puertos y terminales petroleras.

Según los últimos informes disponibles, desde el lanzamiento de la misión el 31 de marzo de 2020, EuNavFor Med-Irini ha incautado cargamentos que violan el embargo en tres ocasiones, desviando los buques a puertos de la Unión Europea.

En enero de 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU actualizó el régimen de sanciones contra Libia, eximiendo ciertas actividades del embargo de armas. En particular, el Consejo decidió que el citado embargo de armas no se aplicará a ninguna asistencia técnica ni a ninguna formación prestada por los Estados miembros a las fuerzas de seguridad libias y destinada exclusivamente a promover el proceso de reunificación de las instituciones militares y de seguridad libias.

Además, el Consejo de Seguridad aprobó que el embargo de armas no se aplicará a aeronaves militares ni a buques de guerra introducidos temporalmente en territorio libio con el único fin de entregar artículos o facilitar actividades que de otro modo estarían exentas o no cubiertas por el embargo.