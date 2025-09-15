Algeciras y Tarifa, claves en una Operación Paso del Estrecho 2025 que bate cifras en su cierre

La Operación Paso del Estrecho (OPE) 2025 concluye este lunes, 15 de septiembre, después de tres meses de intenso movimiento en los puertos del sur peninsular. El dispositivo, activado el pasado 15 de junio para facilitar el tránsito de los emigrantes magrebíes que trabajan en Europa y pasan sus vacaciones en el norte de África, cierra la fase de retorno con cifras superiores a las del año anterior.

Según los datos facilitados por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, entre el 15 de julio y este sábado se han contabilizado 1.745.102 pasajeros y 415.908 vehículos en 5.273 rotaciones. Estos números suponen un incremento del 2,9% en el tránsito de personas y del 2,6% en el de vehículos, aunque con un descenso del 9,6 % en el número de viajes realizados por los buques respecto a 2023.

El puerto de Algeciras vuelve a erigirse como el gran protagonista de la operación, concentrando la mayor parte del tráfico. La ruta Tánger Med-Algeciras acumula un 46,5% del total de desplazamientos en esta fase, mientras que la línea Ceuta-Algeciras suma otro 14,3%. En conjunto, las conexiones algecireñas representan más del 60% del retorno.

El puerto de Tarifa, especializado en la línea rápida con Tánger Ville, también ha desempeñado un papel destacado: este trayecto ha supuesto un 12,1% del tráfico, consolidándose como tercera vía preferida de los magrebíes que regresan a Europa.

En paralelo, ha ganado peso la línea Nador-Almería, que alcanza un 13,2% del tránsito y se coloca como tercera ruta más utilizada, desplazando al enlace de Tarifa al cuarto lugar en el global de los trayectos de la fase de retorno.

Las líneas menos demandadas han sido las de Ghazaouet-Almería (0,3%), Tánger Med-Motril (0,4%), Orán-Almería (0,5%) y Argel-Alicante (0,6%).

El dispositivo, en el que participan también los puertos de Ceuta, Melilla y diversos enclaves marroquíes y argelinos, se ha desarrollado sin incidencias reseñables. Protección Civil ha contabilizado 1.808 asistencias sociales en Ceuta y 79 sanitarias (64 en Ceuta y 15 en Melilla).