Atasco en la N-340: retenciones en la carretera entre Tarifa y Algeciras

La carretera N-340 ha registrado retenciones en el tráfico entre Tarifa y Algeciras este domingo a última hora de la tarde, un atasco ocasionado en buena medida por la celebración del último día de las fiestas por la Feria de Tarifa, con la salida procesional de la Virgen de la Luz y San Isidro Labrador, una tradición que ha congregado a muchísimos visitantes en la ciudad del viento.

Los conductores que regresaban desde la zona de Tarifa hasta Algeciras o el otro lado del Campo de Gibraltar han tenido que sobrellevar con precaución unas colas acentuadas a partir del kilómetro 95 de la N-340, sentido a Algeciras. El carril contrario, rumbo a Tarifa, permanecía casi despejado con un tráfico muy ligero.