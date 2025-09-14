La Luz que guía a Tarifa: fervor y tradición en la procesión de la Patrona

La ciudad de Tarifa vive este domingo una de sus jornadas más señaladas con la salida procesional de la Virgen de la Luz y San Isidro Labrador, enmarcada este año en la conmemoración del 275º aniversario de la proclamación de la Virgen como Patrona. La expectación se palpaba desde primeras horas de la tarde en torno al templo de San Mateo, de donde partió la procesión tras el repique de campanas que anunciaba una cita de hondo arraigo en el calendario religioso y festivo tarifeño.

Poco después hizo su aparición el paso de San Isidro, portado por una cuadrilla propia de 37 costaleros bajo la dirección de los capataces Juan José Mateo González y Eduardo Valencia Díaz. El santo labrador, acompañado por un exorno floral de claveles blancos y rojos, desfiló con el acompañamiento musical de la Agrupación Musical Cautivo de Estepona (Málaga), que imprimió un tono solemne al inicio del cortejo.

San Isidro Labrador,. / Erasmo Fenoy

Veinte minutos más tarde, la emoción alcanzó su cénit con la salida de la Virgen de la Luz, ataviada con un nuevo manto rojo donado por el párroco Juan Pedro Varo. La imagen, vestida por Francisco López Hoyos y con la ayuda de camarista de Sebastiana Chico Benítez, fue portada por la cuadrilla de hermanos costaleros de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Paz. Los capataces Sebastián Chicano Franco, Antonio Vaca Romero y Francisco Recalde González guiaron con maestría el paso, exornado con nardos y rosas, que perfumaron el ambiente durante todo el recorrido. La Banda de Música Pintor Manuel Reiné de Tarifa puso la nota melódica al cortejo mariano, con marchas procesionales que arrancaron los aplausos del público.

Las reinas y cortes de la Feria, en la procesión. / Erasmo Fenoy

El itinerario llevó a las imágenes por las calles Sancho IV El Bravo, Nuestra Señora de la Luz, Peso, Colón y Santísima Trinidad, para retornar después de nuevo a Sancho IV El Bravo y finalmente al templo de San Mateo, donde la recogida se produjo alrededor de las 23:00 horas.

Cientos de vecinos y visitantes se agolparon a lo largo del recorrido para mostrar su devoción y acompañar a la Virgen y a San Isidro en una noche que unió fe, tradición y emoción colectiva. La conmemoración del 275º aniversario de la Patrona reforzó el carácter histórico de una procesión que volvió a poner de manifiesto la identidad y el fervor de todo un pueblo.