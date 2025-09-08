Baleària construye los primeros ferris 100% eléctricos que unirán Tarifa y Tánger en 2027

Baleària ha dado un salto histórico hacia la movilidad marítima sostenible con el inicio de la construcción de los dos primeros fast ferries 100% eléctricos del mundo, que operarán a partir de 2027 la ruta entre Tarifa y Tánger. Con esta iniciativa, la naviera convertirá esta conexión en el primer corredor verde marítimo entre España y Marruecos, adelantando más de dos décadas los objetivos climáticos fijados para 2050.

Los dos catamaranes gemelos, actualmente en construcción en los astilleros Armón de Gijón, estarán dotados de una potencia eléctrica de 16 MW y baterías de 13.000 kWh, lo que les permitirá realizar las 18 millas náuticas de la travesía de forma íntegra con energía eléctrica y sin emisiones contaminantes. Además, su propulsión reducirá al mínimo ruidos y vibraciones, mejorando la experiencia a bordo.

El proyecto del primer corredor verde también incluye la electrificación de los puertos de Tarifa y Tánger Ville, así como la instalación del sistema de recarga rápida

El proyecto incluye también la electrificación de los puertos de Tarifa y Tánger Ville, donde se instalarán sistemas de almacenamiento con baterías de 8 MWh cada uno y conexiones eléctricas en tierra de 5 MW y 8 MVA, respectivamente. Para facilitar la operativa, se habilitarán brazos robóticos autónomos que recargarán las baterías necesarias en apenas 40 minutos durante la escala en puerto.

“Estos ferris suponen un paso decisivo hacia la descarbonización del transporte marítimo”, ha afirmado el presidente de Baleària, Adolfo Utor, quien ha subrayado que el corredor verde será “un vínculo esencial entre dos países con una estrecha relación histórica, cultural, económica y comercial, además de un motor de desarrollo local y de empleo”.

Tecnología y capacidad al servicio del pasajero

Los nuevos buques, diseñados específicamente para las condiciones de ambos puertos, tendrán capacidad para transportar 804 pasajeros y 225 vehículos. Alcanzarán una velocidad máxima de 26 nudos (48 km7h) e incorporarán un sistema T-Foil que aportará mayor estabilidad y confort durante la navegación. También contarán con un innovador sistema de maniobra compuesto por hélices de proa y popa, cuatro timones y rampas de gran capacidad para agilizar las operaciones en puerto.

Esta apuesta se enmarca en la estrategia de flota ecoeficiente de Baleària, que ya opera 11 buques propulsados por gas natural y ha experimentado con combustibles renovables como biometano o bioGNL. Gracias a estas iniciativas, la compañía redujo en 2024 casi un 10% su huella de carbono por pasajero.

Los catamaranes se construyen en Astilleros Armon de Gijón y se prevé que estén terminados en 2027. / Baleària

Una naviera con vocación sostenible e internacional

Con más de 25 años de historia, Baleària es el grupo naviero líder en España en transporte de pasajeros, vehículos y mercancías, y la única compañía que conecta a diario todas las islas Baleares. Además, opera rutas en Marruecos, Argelia, Estados Unidos y Bahamas.

La compañía, formada por más de 2.600 empleados y con una flota superior a 40 buques, ha sido la primera naviera española en obtener el certificado Green Marine Europe por su compromiso con la sostenibilidad. Junto a la innovación tecnológica y la digitalización de sus servicios, impulsa también proyectos culturales, sociales y medioambientales a través de la Fundación Baleària.