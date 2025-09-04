Aduanas mantiene retenido y bajo inspección al 'Lila Mumbai' en la bahía de Algeciras bajo sospecha de transportar armas

El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) mantiene retenido y sometido a inspección al buque Lila Mumbai en aguas de la Bahía de Algeciras, adonde fue conducido la tarde del 31 de agosto desde Ceuta. El buque, que navega bajo pabellón de Liberia, fue inmovilizado el 27 de agosto por orden de la Dirección General de Política Exterior y de Seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores, después de que surgieran sospechas de que transportaba material con posible uso militar con destino a Bengasi (Libia), en lo que supondría una violación del embargo de armas decretado por Naciones Unidas. El cargamento está siendo sometido a un peritaje exhaustivo para determinar su legalidad.

El barco partió en origen del puerto de Fuyaira (Emiratos Árabes Unidos) y fue retenido en la bahía norte ceutí hasta que se ordenó su traslado a aguas algecireñas, según avanzó El Faro de Ceuta. La operación estuvo apoyada por dos embarcaciones de la Guardia Civil, en un dispositivo en el que también participaron efectivos de Aduanas y de los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas).

La decisión de desplazarlo a Algeciras respondía a motivos logísticos: el puerto ceutí carece de capacidad para llevar a cabo una eventual descarga e inspección de las embarcaciones que el carguero transporta en su interior. En el puerto algecireño, en cambio, sí existen los medios técnicos y humanos necesarios para realizar un análisis exhaustivo y, en su caso, proceder al decomiso del material.

El pasado 1 de septiembre, Vigilancia Aduanera inició el cotejo de la carga para corroborar que se corresponde con lo declarado y, en caso de tratarse de material militar, no sean armas. En caso necesario, el buque podría ser llevado hasta tierra para una eventual descarga del material

El buque, de acuerdo con los registros de tráfico marítimo consultados en línea, tenía como destino inicial el puerto libio de Bengasi, un punto bajo estricta vigilancia internacional por el riesgo de suministro ilegal de armamento. La resolución de Capitanía Marítima en Ceuta se enmarca precisamente en los controles reforzados que aplican tanto la ONU como la Unión Europea a este tipo de rutas sospechosas.