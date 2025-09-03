Encontronazo en el Estrecho entre un buque la Armada española y una patrullera gibraltareña antes de la cita de Sánchez y Starmer

Un encontronazo entre el buque de la Armada española Centinela (P-72) y la patrullera gibraltareña Dagger de la Royal Navy en la mañana de ayer, 2 de septiembre, puso un punto de tensión a la cuestión de Gibraltar a 24 horas de la reunión que este miércoles mantienen Pedro Sánchez y Keir Starmer en el número 10 de Downing Street, donde se firmará un acuerdo bilateral y se abordará previsiblemente el futuro del Peñón.

Las autoridades de la Roca defienden que el navío español entró en "aguas territoriales británicas de Gibraltar", por lo que, al menos durante media hora, la patrullera de la Royal Navy siguió de cerca al Centinela, como se puede observar en el vídeo publicado por la GBC, la televisión pública gibraltareña. El aficionado a seguir el tráfico de barcos en la Bahía, Michael J. Sánchez, observó el suceso y dijo que los buques “estaban muy cerca, más de lo habitual”.

El buque español respondió que se hallaba en aguas españolas y pidió mantener la distancia. El pulso continuó hasta que la patrullera española se alejó de las aguas cercanas a la colonia. El Gobierno de Gibraltar ha explicado tener constancia de "dos incursiones" durante esta semana: una de la Guardia Civil y otra de "un buque de guerra español".

Desde el Peñón explican que el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo de Reino Unido (FCDO, por sus siglas en inglés) presentará "cuando corresponda", una queja diplomática formal a España, y subrayan que "las incursiones son una violación de la soberanía del Reino Unido, no una amenaza a la misma", a pesar del aspaviento al calor de los hechos.