Sánchez y Starmer sellan una relación estratégica entre España y Reino Unido, con Gibraltar como telón de fondo

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, y Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido, el pasado 2 de marzo en Londres, en la cumbre sobre Ucrania.

Los jefes de gobierno de España y Reino Unido, Pedro Sánchez y Keir Starmer, presidirán este miércoles, 3 de septiembre, en Londres la firma de un acuerdo bilateral con el objetivo de reforzar la cooperación entre ambos países en diversos ámbitos estratégicos, que a pesar del Brexit se ha reforzado con un incremento de los intercambios comerciales y de las inversiones. La cita tendrá lugar a un mes vista de que se presente el texto que la UE y Reino Unido han pactado para la firma de un tratado que permita la integración de facto de Gibraltar en el espacio Schengen y la desaparición de los controles fronterizos en la Verja.

Sánchez se reunirá con Starmer en el 10 de Downing Street, en la que es su primera visita institucional a un homólogo británico desde que accedió en 2018 a la Presidencia del Gobierno. Aunque desde entonces ha viajado cuatro veces a Reino Unido, no hubo esa reunión en la residencia del primer ministro británico ni con Theresa May, ni con Boris Johnson, ni con Elizabeth Truss, ni con Rishi Sunak, los cuatro políticos conservadores que han sido sus inquilinos desde que él llegó al Palacio de la Moncloa.

La visita tiene una relevancia especial, además, tras cerrarse el pasado 11 de junio el acuerdo político entre España, Reino Unido y la UE sobre el futuro estatus de Gibraltar tras el Brexit. El texto de dicho acuerdo está siendo ultimado en Bruselas, con la intención de que esté listo en octubre y sea ratificado en diciembre.

Si se cumplieran esos plazos, los dos países barajan acabar en enero con la Verja de Gibraltar, el paso fronterizo físico entre La Línea de la Concepción y el Peñón, cuya presumible desaparición eliminará barreras y controles tanto para personas como para mercancías.

Exportaciones e importaciones

Con ese acuerdo sobre la mesa, así como con la cumbre de mayo entre la UE y el Reino Unido que fijó una nueva relación entre ambas partes, los gobiernos español y británico han estado trabajando para impulsar la relación bilateral con motivo de la visita de Sánchez.

El resultado de esa labor, según el Gobierno, será la rúbrica del acuerdo bilateral que fijará una colaboración estratégica entre los dos países en diversos ámbitos.

Entre ellos el económico y comercial, ya que los dos estados consideran que aún hay potencial para seguir incrementando una relación que es ya muy importante y que no se ha visto afectada por el Brexit, ya que desde la salida del Reino Unido de la UE, incluso, ha aumentado.

En 2024, España exportó a Reino Unido bienes por valor de 23.800 millones de euros e importó por valor de 10.000 millones. Además, es el segundo proveedor de servicios de este país tras Estados Unidos.

De ello hablarán Sánchez y Starmer en su reunión, tras la que se firmará igualmente un memorando para reforzar las relaciones económicas y empresariales e impulsar proyectos con empresas de ambos países.

Empresarios en Downing Strett

También se celebrará una mesa redonda empresarial, organizada también en Downing Strett, con motivo de la visita. Participarán en ella representantes de empresas de los dos países y estará encabezada por los respectivos ministros de Economía, Carlos Cuerpo y Rachel Reeves. En su recta final se sumarán Sánchez y Starmer.

Ambos líderes se han visto ya en diversas reuniones multilaterales y tuvieron un primer encuentro cara a cara en la cumbre de la Comunidad Política Europea, celebrada en Woodstock en julio de 2024.

En su cita en Londres, además de las relaciones bilaterales, abordarán otros asuntos como los movimientos migratorios, la guerra en Ucrania o la situación en Oriente Medio, después de que Starmer haya avanzado su intención de reconocer este mes a Palestina como Estado como respuesta a la invasión de Gaza por parte de Israel.