Más de 23.500 alumnos inician el curso en el Campo de Gibraltar

El nuevo curso escolar ha comenzado este lunes, 15 de septiembre, para más de 23.500 alumnos de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos en el Campo de Gibraltar.

En total, 13.485 estudiantes se han incorporado a las aulas de Secundaria, mientras que 3.939 lo han hecho en Bachillerato. La Formación Profesional suma 471 alumnos en Grados Básicos, 2.434 en Grados Medios, 2.566 en Grados Superiores y 138 en Cursos de Especialización. A ellos se añaden los 538 inscritos en Educación Permanente de Adultos.

Por municipios, Algeciras concentra la mayor parte del alumnado con 11.224 estudiantes, seguida de La Línea con 5.559, San Roque con 2.455, Los Barrios con 2.240, Tarifa con 1.095, Jimena con 650, San Martín del Tesorillo con 200 y Castellar de la Frontera con 148.

El inicio del curso ha estado marcado por la visita institucional al IES Saladillo de Algeciras del subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, acompañado por el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce; el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, José Ángel Aparicio; el concejal de Educación, Javier Vázquez y el director del centro, Pablo Sánchez.

Ros ha querido transmitir sus mejores deseos a los estudiantes y ha subrayado que “el Gobierno andaluz sigue con su compromiso de consolidar los recursos que se han ido sumando al sistema y de incorporar otros nuevos a través del diálogo social permanente para mejorar la atención del alumnado”. Asimismo, destacó el trabajo conjunto de la Consejería de Desarrollo Educativo y los ayuntamientos “para que el curso pueda desarrollarse de la mejor forma posible para alumnos y para profesores”.

Por su parte, el alcalde Landaluce agradeció “a toda la comunidad educativa el esfuerzo para conseguir el desarrollo de nuestros jóvenes”. El regidor recordó el reconocimiento de la Junta a Algeciras con el galardón “Educaciudad” y señaló que el Ayuntamiento ha invertido 1,15 millones de euros en mejoras de centros de Primaria, Secundaria y Educación Especial.

El delegado territorial José Ángel Aparicio, que también deseó un buen inicio de curso a docentes y alumnos, destacó la inversión realizada este año por la Consejería para la mejora de centros educativos en la comarca, que supera los 1,6 millones de euros. En el caso del IES Saladillo, se han ejecutado dos proyectos de infraestructuras por valor de 38.000 euros.