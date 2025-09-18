Almudena Ariza narra la tragedia de Gaza en un nuevo videopodcast de RTVE Play

RTVE Play estrena el próximo 25 de septiembre el videopodcast Vivir y morir en Gaza, un proyecto periodístico y humano de Almudena Ariza que combina el testimonio directo con la narrativa audiovisual. La serie está protagonizada por el médico español Raúl Incertis, que trabajó durante meses en hospitales de Gaza, y narrada por Almudena Ariza, periodista de RTVE que pasó parte de su juventud en Los Barrios y comenzó su carrera en Radio Algeciras.

El proyecto, producido por Yes We Cast para RTVE Play, consta de seis episodios de aproximadamente 30 minutos, con estreno simultáneo de los tres primeros capítulos el jueves 25 a las 20:00. Además, estará disponible en RNE Audio, en las principales plataformas de podcast y en el canal de YouTube de RTVE Play, con nuevos episodios cada jueves. Los contenidos se completan con un site interactivo del Lab RTVE, que ofrecerá material adicional y exclusivo.

Un relato humano desde el corazón del conflicto

El videopodcast sigue a Raúl Incertis durante su trabajo como voluntario en dos de los principales hospitales de Gaza a lo largo de cuatro meses. Allí, entre bombardeos, quirófanos desbordados y escasez de recursos, Incertis se enfrenta a decisiones imposibles, desde operaciones sin anestesia hasta la elección de quién recibir atención médica ante la falta de medios.

Desde el interior de este escenario extremo, Incertis grabó más de mil archivos —mensajes de voz, vídeos y fotografías— que envió a Almudena Ariza, conformando un diario estremecedor del asedio israelí, narrado en tiempo real. La serie muestra no solo el dolor y la muerte, sino también destellos de vida: niños que ríen entre las ruinas, conversaciones sobre fútbol y momentos de humanidad que emergen en medio del conflicto.

Voces múltiples y narración experta

La serie combina las voces de sanitarios, víctimas y desplazados en Gaza, así como familiares y amigos de Raúl en España, y ciudadanos de Israel que reflexionan sobre la situación. Con Fran Izuzquiza como guionista, Alberto Espinosa en el diseño sonoro y Mario Herrero en la edición de vídeo, la producción se convierte en un relato crudo, pero profundamente humano, sobre la resistencia y la compasión.

Con su experiencia como excorrresponsal en Jerusalén, donde cubrió algunos de los episodios más críticos de Oriente Medio, Almudena Ariza aporta mirada periodística y sensibilidad humana, ofreciendo un relato que combina la inmediatez del testimonio personal con el rigor informativo.

El jueves 25 de septiembre a las 19:00, Ariza e Incertis presentarán la serie en el Palacio de la Prensa de Madrid con un encuentro con los medios y el público antes del estreno oficial en RTVE Play y RNE Audio.

Vivir y morir en Gaza se perfila como un proyecto que no solo informa, sino que conmueve, mostrando la humanidad que persiste incluso en los entornos más devastados.