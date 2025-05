Almudena Ariza rompe su silencio sobre Gaza en un mensaje que se hace viral: “No voy a ser neutral ante la barbarie”

Algeciras/Después de meses y meses de guerra en Gaza, de bombardeos diarios y cifras insoportables de muertos civiles, la voz de Almudena Ariza ha dejado de contenerse. La veterana corresponsal de Televisión Española —con casi cuatro décadas de trayectoria y actualmente destinada en Jerusalén— ha publicado este lunes un mensaje que está sacudiendo las redes sociales y el mundo del periodismo. Un alegato duro, sin concesiones, donde rompe la neutralidad profesional que ha mantenido durante la cobertura del conflicto y lanza una denuncia frontal: “No voy a ser neutral”.

Ariza, que ha sido corresponsal en Nueva York, Pekín, París y ahora cubre Oriente Medio, no está trabajando sobre el terreno. Desde octubre de 2023, Israel impide el acceso de periodistas extranjeros a la Franja de Gaza. Solo los informadores palestinos que ya se encontraban allí antes del inicio de la guerra pueden narrar lo que ocurre. La reportera lo contaba con crudeza hace unos meses en sus redes: “Es profundamente frustrante informar sobre una guerra sin poder pisar el lugar donde ocurre, sin poder ver con tus propios ojos lo que pasa”.

Pero este lunes 26 de mayo, su tono ha cambiado. Publicó un vídeo estremecedor —una niña camina entre llamas tras el bombardeo de un colegio-refugio— acompañado de un texto que ha provocado una ola de reacciones: “¿Cómo no vamos a denunciar la matanza de miles de civiles en Gaza? ¿Cómo se puede ser neutral frente al asesinato sistemático de niños?”

Ariza denuncia no solo la masacre en sí, sino también las condiciones que impiden cubrirla con libertad y rigor. Desde dentro de Israel —explica— la censura militar impone lo que puede contarse, las presiones son constantes y la narrativa oficial intenta imponerse como única. El resultado, denuncia, es una guerra “que ocurre en la oscuridad”.

En su mensaje viral, Ariza carga contra la equidistancia mal entendida y llama a no ser cómplices del silencio: “Nuestra labor no es simplemente reflejar lo que se dice. Es verificar, contrastar y sí, tomar posición ante lo intolerable. Frente a la barbarie no se puede ser neutral. Frente a una verdad documentada, no puede haber un ‘pero’ que la relativice”.

Del Campo de Gibraltar al mundo

Pocos en el Campo de Gibraltar ignoran que Almudena Ariza, con su rostro sereno y mirada incisiva en los Telediarios, lleva también algo de esta tierra en la voz. Pasó parte de su infancia en Los Barrios, donde siguen viviendo su hermana Gely, su sobrino y algunos amigos de juventud. Su hermana mayor, Ángeles Ariza, fue alcaldesa del municipio por el PSOE y dimitió tras un año de mandato. Pero fue en Radio Algeciras, con apenas 17 años, donde Almudena comenzó a hacerse un hueco en el oficio.

Hoy, con una carrera que suma destinos en los principales focos de tensión del planeta —Estados Unidos, Asia-Pacífico, Europa y ahora Oriente Medio— Ariza ha sido galardonada con algunos de los premios más importantes del periodismo español y europeo: el Premio del Ministerio del Interior por su cobertura en Afganistán, tres Premios Iris de la Academia de Televisión, el Premio Salvador de Madariaga, el Pedro Antonio de Alarcón, la Antena de Oro, el Premio Internacional Cátedra Manu Leguineche…

A sus 60 años, y desde Jerusalén, la periodista ha sentido que debía romper el corsé de la neutralidad. No por activismo, insiste, sino por responsabilidad: “Contar lo que ocurre no es activismo: es resistencia ética, es humanidad, y es el sentido más profundo del periodismo”.