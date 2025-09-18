Coordinadora expresa su preocupación por el aumento de personas en situación de indigencia en la estación marítima de Algeciras

Coordinadora TPA ha expresado su preocupación ante la creciente presencia de personas en situación de indigencia en el entorno de la estación marítima del Puerto de Algeciras, una situación que —según denuncian— se ha agravado tras el descenso de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad una vez finalizada la Operación Paso del Estrecho (OPE).

Trabajadores del puerto, entre ellos vigilantes de seguridad y personal de servicios, han trasladado que especialmente durante las noches es habitual encontrar a personas que duermen en coches abandonados o en huecos de escaleras del aparcamiento, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, con problemas de adicción o de salud mental.

Además de la preocupación por el bienestar de estas personas, el sindicato advierte de que se han producido episodios que generan incomodidad e inseguridad tanto para empleados como para viajeros, en un contexto marcado por la escasez de recursos sociales y la falta de vigilancia continuada en la zona.

Coordinadora TPA insta a las administraciones competentes y a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) a adoptar medidas integrales que combinen atención social, seguridad y respeto a la dignidad humana, protegiendo tanto a quienes trabajan en el puerto como a quienes actualmente se encuentran en situación de exclusión. “Un puerto que presume de eficiencia no puede ignorar lo que sucede en sus rincones”, subraya la organización sindical.