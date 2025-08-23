El testimonio de un superviviente del Titanic: "El iceberg se asemejaba al Peñón de Gibraltar visto desde Punta Europa"

Quedan pocas cosas por conocer del fatídico hundimiento del RMS Titanic, el famoso trasatlántico -llevado al cine por James Cameron en 1997- que se construyó entre 1909 y 1912 y que no llegó a terminar su viaje inaugural tras colisionar con un gigantesco témpano de hielo. El buque, que fue en su día el más grande del mundo, viajaba desde el puerto inglés de Southampton hasta el estado de Nueva York, en Estados Unidos, se hundió en aguas del Atlántico Norte, apenas a 600 kilómetros de la isla canadiense de Terranova.

Ahora, un curioso testimonio de uno de los 706 sobrevivientes de un total de 2.224 personas que viajaron en el navío lo pone en relación con la comarca del Campo de Gibraltar: las respuestas de Joseph George Scarrott (1878-1938), ciudadano inglés nacido en Plymouth, que respondía a la investigación del Comisionado Británico de Naufragios. El encargado de realizar la investigación, Butler Aspinall, le preguntó: "¿Cuál era la forma de este iceberg?", a lo que Scarrott respondió: "Bueno, en ese momento me llamó la atención que se asemejaba al Peñón de Gibraltar visto desde Punta Europa. Tenía prácticamente la misma forma, solo que mucho más pequeño". Aspinall insistió con las similitudes: "¿Como un león echado?", a lo que el superviviente dio una respuesta que subrayaba su primera impresión: "Como cuando te aproximas a Gibraltar, parecía de esa forma. El punto más alto quedaría a mi derecha, según me pareció", zanjó. Posteriormente, entregaría un dibujo de su versión de la gélida roca al periódico británico The Sphere.

Scarrott, de 33 años, figuraba en la lista de la tripulación del Titanic como marinero de primera clase. Los portales Titanic Connections y Encyclopedia Titanica lo relacionan, basado en sus declaraciones posteriores, como uno de los testigos clave para saber cómo fueron los instantes en los que el navío de pabellón británico se encontraba en proceso de abatimiento. De hecho, el marino estaba a cargo del bote salvavidas número 14 después de ver cómo el iceberg rozaba el costado del barco. Tras el choque, cuando se dio la orden de descubrir los botes, Scarrott ayudó a maniobrar cuatro botes para ser arriados antes de ocuparse del número 14, donde fue asignado hasta que se hizo cargo el quinto oficial, Harold Lowe.

La fotografía presentada por el capitán W. Wood. / Titanic Connections.

Su visión del iceberg apoyaría más tarde la teoría de la fotografía que presentó el capitán W. Wood del “iceberg que hundió el Titanic”, "aunque nunca se ha demostrado por completo", indican desde Titanic Connections. El iceberg de la fotografía del capitán W. Wood reflejaría el dibujo del iceberg que hundió el Titanic que el propio Scarrott realizó.

Su visión de los hechos

La voluntaria de la página Titanic Connections, Elena Vukosa, describe que Scarrott cargaría aproximadamente a veinte mujeres y niños en el bote antes de que fuese asaltado por "extranjeros". El marino inglés declaró que impidió que cinco hombres subieran al bote antes de que las cincuenta y cuatro mujeres y niños estuvieran completamente embarcados y listos para ser bajados a las frías aguas del Atlántico Norte. Curiosamente, su testimonio también mencionó que el oficial Lowe "sacó un revólver e hizo dos disparos entre el bote y el costado del barco para mantener el control de la multitud", hecho que se produjo porque el propio Scarrott tenía problemas para mantener el control.

"El bote 14 fue arriado desde el barco que se hundía con cierta dificultad, hasta que quedó en un ángulo de aproximadamente 45 grados. Para resolver este problema cortaron el cabo de amarre y, afortunadamente, el tapón -su principal preocupación- permaneció en su sitio", escribe Vukosa.

Una fotografía de Joseph Scarrott. / Titanic Connections.

Tras alejarse del barco, el superviviente que nos ha dejado su dibujo recordó que Lowe mantuvo el control de aproximadamente cuatro botes. El bote 14, acompañado por los otros ya a salvo, observó cómo el Titanic se hundía. Cuando el marino inglés relató el hecho durante la investigación, mantuvo que la popa del barco "estaba tan alta en el agua que podían ver las hélices". Según él, presenció cuatro explosiones, probablemente debido a que los mamparos se separaban, antes de que el Titanic se hundiera.

Cuatro de los botes fueron atados juntos y se transfirieron pasajeros para formar una tripulación completa con el fin de regresar al lugar en busca de supervivientes. "Aunque oyeron cientos de gritos, cuando llegaron a los restos solo encontraron cientos de cadáveres", prosigue la voluntaria. Rescataron a un hombre que murió poco después de subirlo al bote, y a nadie más. Continuaron navegando hasta un iceberg y luego de vuelta. En el camino encontraron una embarcación auxiliar volcada, donde rescataron a varios más antes de remolcarlos hasta el Carpathia -el barco conocido por ayudar al rescate de los supervivientes-, que afortunadamente ya había sido avistado en ese momento.