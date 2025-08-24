Dos linenses, padre e hijo, entre los detenidos por el suministro ilegal de combustible a narcolanchas en Chiclana

En la intervención fueron incautados 2.800 litros de combustible, además de una embarcación utilizada para la logística de este tráfico ilícito en el caño de Sancti Petri.

Dos de los cinco detenidos en un operativo contra el suministro de combustible a narcolanchas en el caño de Sancti Petri, en Chiclana, son padre e hijo y vecinos de La Línea de la Concepción. Ambos intentaron escapar a nado tras lanzarse al agua de madrugada, pero fueron detenidos posteriormente por los agentes de la Guardia Civil.

La operación se desarrolló en la madrugada del pasado martes 19 de agosto, cuando efectivos del Equipo Roca del Puesto Principal de Chiclana, en coordinación con la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Compañía y con el apoyo de las patrullas de Seguridad Ciudadana, interceptaron la actividad de la red criminal dedicada a abastecer de gasolina a embarcaciones de alta velocidad.

En la intervención fueron incautados 2.800 litros de combustible, distribuidos en garrafas, además de una furgoneta de alquiler y una embarcación utilizada para la logística de este tráfico ilícito. El caño de Sancti Petri se ha convertido en uno de los puntos neurálgicos de esta actividad, que alimenta la operativa del narcotráfico en el litoral gaditano.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha vuelto a advertir de la “proliferación alarmante” de estas prácticas en la provincia, con actuaciones y avistamientos “a diario”, y ha criticado la falta de medios para combatirlas. La asociación acusa al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil de “mirar hacia otro lado”, mientras destinan efectivos a despliegues “sin precedentes” para eventos privados como el Concert Music Festival de Chiclana o las carreras de caballos de Sanlúcar, priorizando, según la AUGC, intereses políticos y económicos.

“Se nos exige afrontar una de las mayores amenazas a la seguridad ciudadana de la provincia con patrullas aisladas, cuando los narcos cuentan con medios logísticos cada vez más sofisticados”, advierten desde la organización.

Los cinco detenidos, entre ellos los dos linenses, han sido puestos a disposición judicial.