La Guardia Civil vincula el asesinato en Chiclana de un hombre del Campo de Gibraltar con ajuste de cuentas por narcotráfico

La violencia ligada al narcotráfico ha vuelto a irrumpir en Chiclana de la Frontera con la crudeza de una ejecución planificada. Un hombre de 33 años, presuntamente perteneciente a un clan de la droga del Campo de Gibraltar asentado en la localidad, fue asesinado en la madrugada de este viernes, 8 de agosto, de un disparo en su propia casa, en el Camino de la Perdiz, en la zona del Pinar de los Franceses. Según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Sur, todo apunta a un ajuste de cuentas cometido por un grupo de sicarios, en un asesinato por encargo que ha generado gran alarma en la zona.

El asesinato se produjo alrededor de las cinco de la madrugada. Un número indeterminado de asaltantes, vestidos con chalecos similares a los que utiliza la Benemérita, irrumpió primero en un chalet anexo ocupado por una persona del círculo de la víctima. Desde allí, saltaron al domicilio contiguo, donde el joven se encontraba junto a su pareja y sus dos hijos pequeños, que no resultaron heridos.

Los asaltantes ejecutaron al hombre de un único disparo en el costado, con un arma de gran calibre, y después huyeron. En el primer chalet, robaron un vehículo con el que se dieron a la fuga. En la casa de la víctima había varios coches de alta gama, pero no pudieron llevárselos al no lograr abrir el portón de salida.

La investigación, en manos de la Guardia Civil, avanza con cautela y por el momento no hay detenidos. Las primeras hipótesis sitúan el crimen en el contexto de la guerra abierta entre grupos del narcotráfico por el control de rutas y alijos. No es un hecho aislado: como recuerda El Diario de Cádiz, en abril de 2022, Chiclana ya fue escenario de otra ejecución, entonces atribuida a la llamada Mocromafia. Antes la banda de Ismael ‘El Ojos’ acabó con la vida de un vecino con presuntos vínculos con el tráfico de drogas.

El Pinar de los Franceses, hasta hace poco un área tranquila, se ha convertido en refugio para grupos implicados en el petaqueo y el narcotráfico, lo que ha incrementado la preocupación entre los vecinos de esta, hasta ahora, apacible zona.

A la gravedad del crimen se suma una denuncia interna en el cuerpo sobre la falta de medios policiales. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a este periódico que al aviso de esta madrugada solo pudo acudir en primera instancia la única patrulla de Seguridad Ciudadana disponible en toda la localidad.

“Para eventos privados como el Concert Music o las carreras de caballos de Sanlúcar hay despliegues sin precedentes e innumerables efectivos. Pero en seguridad ciudadana estamos abandonados”, lamentan las fuentes consultadas.