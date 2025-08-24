De la paella al arroz caldoso: los domingos saben mejor en Alevante

El domingo en España tiene un sabor especial. Es día de reuniones familiares, de sobremesas largas y, sobre todo, de arroz. En La Línea, ese ritual tiene nombre propio: Alevante, un restaurante que se ha ganado un hueco en la agenda gastronómica de la comarca gracias a su maestría en los fogones y a un trato cercano que lo sitúa con 4,6 estrellas en Google.

La experiencia en Alevante va mucho más allá de la clásica paella. Su extensa carta de arroces invita a regresar una y otra vez: desde la auténtica paella valenciana hasta opciones como la de marisco, la mixta o la sorprendente con presa ibérica y boletus. Los amantes del arroz caldoso encuentran un universo de posibilidades: con carabineros, con bogavante, con pollo, conejo, espárragos verdes y boletus, o con gambones, cigalas y cangrejo. Y si alguien quiere variar, la fideuá también tiene su espacio.

La riqueza de la carta de arroces de Alevante no solo reside en la variedad, sino en el mimo con el que se preparan. Cada receta está pensada para resaltar el sabor de sus ingredientes: desde la intensidad marina del arroz negro con ali oli hasta la jugosidad del arroz rojo, pasando por la tradición de la paella mixta que combina tierra y mar en un mismo plato. La estrella para muchos sigue siendo el arroz caldoso, que se sirve en generosas cazuelas y mantiene esa textura melosa que invita a mojar pan.

Cocinado de arroz a la leña en Alevante. / Facebook Alevante.

“Simplemente, la mejor paella que he comido en mi vida. También probamos las tiritas de carne, croquetas y el helado de turrón que estaban espectaculares... puedo volver todos los días. El ambiente inigualable”, escribe un comensal en Google. Otro cliente resume así su experiencia: “Se come muy, pero que muy bien. Los arroces están de lujo, y el revuelto de calabacín para chuparse los dedos”.

El local no se olvida de quienes buscan algo más ligero o diferente: ensaladas, pescados, carnes y un apartado de entrantes especiales sin gluten, además de platos pensados para los más pequeños. Para los que quieren asegurarse la experiencia completa, los menús ofrecen delicias como el arroz abanda con ali oli o la paella de bogavante.

La calidad de la cocina va siempre acompañada de un servicio que los clientes describen como “un escándalo, todos súper atentos y agradables”. Y es que, como apunta otro visitante habitual, “es la segunda vez que venimos aquí. Las croquetas y el arroz caldoso con bogavante son un auténtico espectáculo. Servicio y amabilidad predominan, totalmente recomendable, un sitio para volver y volver”.

En Alevante, el arroz del domingo no es solo un plato: es un motivo para celebrar, compartir y volver. Porque hay lugares donde la tradición sabe a mar, a tierra y a domingo.