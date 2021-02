La Unión Deportiva Los Barrios se enfrenta este domingo en el San Rafael al Arcos CF (12:00) en el partido aplazado de la jornada 11 del grupo X-A de la Tercera división. Los gualdiverdes, que encadenan tres victorias a domicilio en las últimas tres jornadas, ocupan la tercera plaza con 18 puntos, que da acceso a pelear por el ascenso. Los gualdiverdes pueden alcanzar la segunda posición que ostenta el Xerez DFC y ampliar su ventaja a cuatro puntos sobre el cuarto clasificado, la AD Ceuta, al que vencieron el pasado domingo (2-3).

La Unión de Keko Rosano, con seis victorias y cinco derrotas -el único conjunto que no conoce el empate en su grupo-, se ha destapado como uno de los equipos más en forma. Cuatro de sus triunfos los ha conseguido a domicilio, con Antoniano, CD Rota, Lebrijana y Ceuta como víctimas. Ahora toca plasmar ese buen momento en casa, donde su balance es de dos derrotas y dos victorias, la última en la quinta jornada ante el Conil (2-1). En el último encuentro en el San Rafael, los de Rosano perdieron ante el actual segundo clasificado (1-2), el Xerez DFC, con el que empatarán a puntos en caso de victoria ante el Arcos, precisamente ante el que sufrieron su primera derrota como local.

El conjunto de la Villa, al que la temporada pasada le costaba un mundo hacer un gol, es uno de los equipos más goleadores de su grupo, con 15 tantos, tan solo por detrás de los 18 del líder, el Xerez CD, y los 16 que acumulan Xerez DFC y Ceuta. Mejorar en defensa es clave para mantenerse en la parte alta, con 11 tantos en contra en las 11 jornadas disputadas. No obstante, el balance es positivo.

Alineaciones probables UD Los Barrios: Benito del Valle; Yeray, Regino, Ávaro Benítez, Adri; Ekedo, Valdrin, Ussama; Diawara, Rivero y Bouba. Arcos CF: Lebrón; Javi Rodríguez, José Antonio González, Rosales, Raúl, Pablo Gil, Maqui, Cristian, Fran García, Dani Guerrero y Álvaro González. Árbitro: Alejandro Cruz Navarro (Sevilla). Ha pitado a la Unión en cinco ocasiones, con un balance de dos derrotas y tres empates. El curso pasado, la Unión empató en San Roque de Lepe (2-2) con él como colegiado. Hora: 12:00. Estadio: San Rafael de Los Barrios (a puerta cerrada). Partido aplazado de la 11ª jornada del grupo X-A de Tercera división. Antecedentes: La Unión se ha enfrentado al Arcos Cf en 22 ocasiones, con un balance de 10 victorias, 3 empates y 9 derrotas. En la última visita arcense, los gualdiverdes cayeron por 0-1.

Los barreños no podrán contar con el congoleño cedido por la Balona Kaya ni con Richard, ambos por sanción. Tampoco podrá dirigir a su equipo desde el banquillo Keko Rosano, tras la sanción de cinco partidos por su expulsión en Ceuta. Los que sí volverán a estar disponibles son Ekedo, Usama y Rivero. El técnico también ha convocado a sus últimos fichajes, el delantero algecireño Christian Nuñez -ex del Guadiaro- y el ex del Algeciras Álvaro Benítez.

Rosano afronta el partido con ganas de consolidar el trabajo de sus hombres: "Es una gran oportunidad para afianzarnos en la parte alta de la clasificación. Los jugadores están muy ilusionados", afirma el técnico gualdiverde.

A pesar de la buena racha de su equipo, el entrenador se muestra cauto: "El Arcos es un equipo complicado, bien trabajado tácticamente", comenta sobre su rival.

El técnico resta importancia a la racha de victorias fuera: "Simplemente en casa hemos jugado menos partidos que a domicilio, pero sólo hemos perdido dos encuentros como locales".