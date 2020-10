(2-1) Lo que mal empieza, mal acaba

No fue el día de la Unión Deportiva Los Barrios. El equipo se fue de vacío de Arcos tras caer por dos goles a uno frente a un conjunto de casa que se adelantó, vio como la Unión le igualada y anotaba de nuevo en un penalti cometido por el balono Kaya.

El técnico del equipo barreño, Keko Rosano, volvió a apostar por exactamente los mismos once que lograron el triunfo en el partido inicial ante la Balompédica Lebrijana. No tenía muchas más opciones Rosano, que sigue sin disponer de mucho fondo de armario, pero con los mismos mimbres del domingo precedente, la Unión no fue capaz de sumar otra victoria para seguir aumentando la renta con la parte baja de la tabla y se viene de vacío de Arcos.

El encuentro se torció desde mediada la primera mitad, cuando los locales golpearon primero. Lo hicieron por mediación de un exjugador gualdiverde: Dani Guerrero. El atacante chiclanero, que vistió durante la pasada temporada la camiseta barreña, firmó el peor reencuentro posible para su antiguo equipo. Cerca de la media hora, su disparo se coló en la meta de Benito del Valle.

No tardó mucho la Unión en responder. Corrían ya los últimos minutos de la primera mitad y parecía que el equipo entrenado por Bolli se iba a ir con ventaja a los vestuarios, pero a cinco minutos del descanso, Karim Sidibé anotó su segundo tanto de la temporada tras un disparo que entró por la escuadra de la meta de Lebrón.

Pero el rápido empate no fue suficiente para llevarse algo positivo del estadio Antonio Gallardo. Aunque en el segundo acto, los barreños tuvieron algunas opciones para adelantarse, quienes efectivamente tomaron ventaja en el marcador fueron los locales. El balono Kaya cometió un penalti que no desaprovechó Maqui para poner por delante al Arcos a un cuarto de hora del final .

La Unión pudo empatar sobre la bocina, pero el árbitro no dio validez al tanto del debutante Mai ni pitó un penalti que reclamaron los visitantes en el descuento y los barreños acumulan su primera victoria de la temporada.

Los gualdiverdes se sitúan en la cuarta posición de la tabla, liderando un grupo de cuatro equipos empatados a tres puntos. La próxima semana, los pupilos de Keko Rosano tratarán de resarcirse de la derrota recibiendo en casa al Ceuta.