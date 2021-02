El Algeciras CF recibe este domingo (12:00, a puerta cerrada y en directo por Footters) al San Fernando CD en uno de los partidazos de la jornada. Los albirrojos vuelven por fin al Nuevo Mirador después de dos viajes consecutivos por el aplazamiento de su encuentro con Las Palmas Atlético. El vestuario de Salva Ballesta se ha conjurado para brindar una victoria a Álvaro Telis, que el pasado jueves se lesionó de gravedad en el tendón de Aquiles y se perderá lo que resta de temporada. Esta victoria tiene que ser por el uruguayo.

El fútbol retorna al templo de La Menacha, desafortunadamente sin público como ya ocurrió ante el Recreativo. El duelo es por todo lo alto. El líder del grupo IV-A de la Segunda B (26 puntos) se mide con el tercero de la tabla (23), ambos con un choque pendiente por lo que llegan en igualdad de condiciones.

Alineaciones probables Algeciras CF: Vallejo; Melchor, Dani Espejo, Robin, Armando, Barrera, Raúl Hernández, Iván, Ubis, Yelko y Canillas. San Fernando CD: Perales; Gabi Ramos, Amelibia, Javi Fernández, Varela, Raúl Palma, Lolo González, Pepe Bernal, Biabiany, Hugo Rodríguez y Francis Ferrón. Árbitro: Guillermo Conejero Sánchez (Extramadura). Hora: 12:00 (15ª jornada, en directo por Footters). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: El Algeciras ha recibido al actual San Fernando CD dos veces en Segunda B, ambas con empate. La más reciente, la pasada temporada (1-1), fue el último partido antes de la pandemia. El último triunfo algecirista fue en la Copa Federación (2-1).

El Algeciras, muy arropado por su afición durante toda la semana, ha sentido el calor de su hinchada más que nunca en un momento crucial. Además, ese cariño se ha multiplicado tras la grave lesión sufrida por Álvaro Telis. El defensa, muy entero tras conocer que tiene una rotura parcial del tendón de Aquiles de la pierna derecha, ha animado a sus compañeros y les ha encargado un triunfo este domingo. Toda la caseta ha hecho piña para tratar de cumplir con su deseo.

En lo deportivo, el líder afronta la vuelta a casa después de dos empates a domicilio, ante el Marino y en Tamaraceite, dos puntos que supieron a poco aunque se sumaron de forma distinta y ante rivales de diferente pelaje. El Algeciras se las ve ahora con otro rival directo, un San Fernando crecido y en racha. Los albirrojos gozan de tres puntos de ventaja sobre los azulinos, misma distancia que tienen sobre el cuarto, la Balona, que cuenta con un partido jugado más. El pelotón de cabeza se aprieta, por eso una victoria a estas alturas se antoja un botín más que preciado.

La baja de Telis, que estaba también sancionado por acumulación de amarillas, obliga a Salva a recomponer la defensa y ha hecho que el club se lance a por un recambio que ya tiene cerrado: el experimentado Jordi Figueras, que estaba libre tras desvincularse dle Racing de Santander. "El chaval venía creciendo de manera espectacular", se lamentó Ballesta por lo de telis. "Es un tío querido en el vestuario y afecta, pero la actitud de él ha sido muy buena desde el primer momento y esto no va a restar concentración de cara al domingo", aseguró el técnico.

Sin Telis y, en principio, sin Fran Serrano, aún recuperándose, el entrenador tiene a Alberto Trapero como opción o la posibilidad de mover piezas para recolocar a Dani Espejo, Armando o incluso Barrera. El joven Trapero llegó de los últimos en invierno y aún no ha debutado. Si Salva prefiere alguien con más tablas seguramente apueste por uno de los otros tres aunque eso conllevase más reajustes. "Ya veremos porque todavía no lo tenemos claro", dijo el viernes. Salva también tiene entre algodones a Álvaro Alcázar. Tampoco deslizó Ballesta si repetirá en ataque con la fórmula Ubis-Canillas.

En el lado positivo, el líder recupera a Iván Turrillo, que cumplió su partido de castigo. El capitán volverá al centro del campo para imprimir más carácter a un once que no debería variar mucho con respecto al último. "Iván es un jugador clave, no solo por el fútbol, por competir, a nivel de vestuario; es un líder innato", destacó Ballesta.

"Estamos a un nivel futbolístico muy difícil para cualquier rival"

"Volvemos a nuestra casa y llegamos en un momento muy bueno", remarcó el técnico, que espera la mejor versión de su oponente: "La dinámica del San Fernando con los jugadores que tiene... Es un equipazo, con altísimo nivel en todas sus líneas, con una fase de ataque efectiva; es uno de los equipos con más presupuesto en todos los grupos y en condiciones normales tendría que estar arriba", afirmó.

"Pero no le tengo miedo a nadie. Nosotros estamos a un nivel futbolístico muy difícil para cualquier rival porque el jugador sabe lo que hace, sabe que tiene diferentes registros y que rinde a un nivel de intensidad brutal", valoró.

"Lo bueno es que nosotros no hablamos de finales ni del partido más importante del año. Para nosotros es un encuentro que nos puede afianzar más en el primer puesto. Todo el mundo tiene que estar orgulloso de que su equipo esté primero desde hace tanto tiempo, eso es muy complicado. Aquí no va a venir nadie a darse un paseo militar, aquí los rivales van a sufrir y para ganar tienen que hacer muchas cosas", avisó.

El algecirismo, volcado con su equipo en el momento decisivo de esta primera fase de la temporada, se agarra a todo lo bueno que el Algeciras ha demostrado desde octubre.