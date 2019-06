El Algeciras CF quiere dar otro paso hacia su retorno a la Segunda B. El equipo de Emilio Fajardo afronta este domingo (19:00) en el Municipal de L'Hospitalet el partido de vuelta de la primera eliminatoria por el ascenso. Los albirrojos parten con la ventaja del 1-0 cosechado en el Nuevo Mirador para disputar un duelo a más de mil kilómetros de casa que podrá seguirse en directo por las cámaras de Footters y Onda Algeciras TV.

La plantilla del Algeciras completó un viaje maratoniano en autobús durante el viernes, se ejercitó en el campo del Vilanova i la Geltrú nada más llegar, este sábado lo hizo en el sintético de Can Salvi y vela armas en su cuartel general de Castelldefels, a apenas 18 kilómetros del centro de L'Hospitalet, junto al corazón de Barcelona.

Alineaciones probables CE L’Hospitalet: Aliaga; Dani Fernández, Eudald, Cichero, Rodri, Javi Lara, Cristian Gómez, David García, Ripoll, Salinas y Cristian Alfonso.

Algeciras CF: Romero; Juanjo, José Carlos, Borja Vicent, Pablo de Castro, Cerpa, Tote, Iván, Antonio Sánchez, Pablo Ganet y Antoñito.

Árbitro: López del Amo Franco, de las Islas Baleares.

Hora: 19:00.

Estadio: Municipal de L’Hospitalet.

Fajardo recupera a su capitán, Iván Turrillo, que cumplió su sanción y fue la principal baja en el encuentro de ida. El técnico albirrojo mantiene las bajas de Dani Gallardo y Javi Zafra y, aunque ya está con el grupo, de Diego Gámiz. Después de que el Algeciras jugase con dos puntas en el Nuevo Mirador -con Karim junto a Antonio Sánchez- se antoja una auténtica incógnita cómo afrontará la vuelta, sobre todo ahora que ambos equipos se han visto y se han estudiado en profundidad. La vuelta de Iván para fortalecer el centro del campo parece segura, posiblemente en detrimento de Karim. El resto del once no debería variar salvo que Fajardo meta al canterano Tote por Pipo para dar algo más de mordiente a las bandas.

El Algeciras devuelve la visita al CE L'Hospitalet, el subcampeón del grupo catalán, con el reto de estar el lunes en el sorteo de la segunda ronda por el ascenso. Los albirrojos van en su mejor momento de la temporada después de enlazar cinco victorias y ocho partidos sin perder. El conjunto de Fajardo dejó su portería a cero en el Nuevo Mirador y cuenta con el gol de Antonio Sánchez, una ventaja aunque tampoco quiere caer en un exceso de confianza. En la memoria reciente del algecirismo, además del varapalo del pasado curso en Ibiza, sigue la nefasta tanda de penaltis en Astorga de hace dos años.

“Nuestro objetivo es ir a buscar el gol. No podemos esperarlas venir o esperar que no nos marquen”, aseguró Fajardo en la rueda de prensa del pasado jueves. El entrenador albirrojo pide a su equipo ser fiel a su estilo y no especular. No obstante, eso no es óbice a que el técnico dé importancia "a saber manejar los tiempos" porque "esto es una eliminatoria y estoy convencido de que va a haber muchos momentos".

Fajardo espera a un Hospi a la ofensiva: "Ya nos hemos conocido y es un equipo con un bagaje ofensivo importante e imagino que irá al ataque para ganarnos. Somos dos equipos hechos para dominar, para ser protagonistas, por eso creo que vamos a volver a ver un partido bonito y emocionante", subrayó.

Pita el balear López del Amo Franco Ángel López del Amo Franco, de las Baleares, es el árbitro designado para dirigir el partido del Algeciras CF en el Municipal de L’Hospitalet. López del Amo Franco es “un joven prometedor” -según la Federación Balear de Árbitros- y el primero de su promoción en el curso de talentos llevado a cabo esta temporada. El trencilla de 23 años cumplió con nota alta su debut en Tercera.

El míster del Algeciras resta importancia a que vayan a jugar en césped artificial -"ya lo hemos hecho varias veces esta temporada"- y apela al orgullo de un vestuario que se siente fuerte y respaldado por su hinchada: "Esta afición es diferente en todos los sentidos y nosotros también lo somos como equipo. Cuando la situación estaba más difícil, hemos tirado para adelante y sé que este club nunca va a estar solo en ningún lado. Jugamos a mil kilómetros, pero si jugásemos a dos mil kilómetros también habría algeciristas en las gradas. Tenemos que hacerlo por ellos, no podemos fallar", sentenció Fajardo.

Dos aficionados, padre e hijo, recibieron al Algeciras nada más bajarse del bus en Vilanova. Este domingo se espera un puñado más de valientes seguidores albirrojos para dar otro pasito más al frente con el equipo hacia la tierra prometida.