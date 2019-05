El Algeciras CF está "con la flechita para arriba" -en palabras de Emilio Fajardo-, pero no quiere que la buena dinámica se convierta en exceso de confianza. Los albirrojos preparan la vuelta de la eliminatoria con el CE L'Hospitalet en ventaja tras el 1-0 cosechado en el Nuevo Mirador, sin embargo todo el algecirismo tiene muy presente en la memoria lo que ocurrió hace dos temporadas en Astorga con aquella dramática eliminación en la tanda de penaltis.

No hay mejor maestra que la historia propia. El Algeciras tiene la mirada puesta ya en el duelo del domingo en el Municipal de L'Hospitalet (19:00, en directo por Footters), donde se decidirá esta primera eliminatoria por el ascenso a Segunda B. El optimismo ha impregnado a la afición albirroja y no es para menos después de los últimos partidos del conjunto de Fajardo. No obstante, desde el pitido final en el Nuevo Mirador, la cautela se ha ido abriendo paso tras la lógica excitación de las horas posteriores al triunfo.

El 1-0 en una eliminatoria a doble partido es un buen resultado. Todo el mundo coincide. Dejar la portería intacta en casa te da ese valor doble si consigues marcar en territorio enemigo. Un tanto algecirista el domingo obligaría al Hospi a hacer tres. Pero el 1-0 no es garantía de éxito.

Eso el Algeciras lo sabe bien porque lo padeció en sus carnes hace sólo dos temporadas cuando disputó la primera de las tres liguillas que ya acumula de forma consecutiva. Aquella plantilla comandaba por el algecireño David Gutiérrez Guti, la bandita, también entró en el playoff como cuarto clasificado. Los albirrojos vencieron por 1-0 al Atlético Astorga en el Nuevo Mirador y encajaron el mismo resultado a la vuelta en León. Tras la prórroga, la tanda de penaltis se decantó por el fallo del pichichi del grupo X, David Camps. Fue un cara o cruz, aunque digerido el vaparalo quedó el poso de que aquel Algeciras era mejor que aquel Astorga. Mucho mejor.

De los cinco equipos que lograron el 1-0 en la primera ronda el pasado curso cuatro se clasificaron

Los de Fajardo tienen las referencias también de lo que sucedió la pasada campaña con los equipos que lograron ganar 1-0 en casa. De los cinco conjuntos que consiguieron ese marcador en la primera ronda, cuatro se clasificaron (Terrasa, RSD Alcalá, Cirbonero y Atlético Sanluqueño) y solo uno quedó apeado (Sestao). En la segunda ronda, los tres que firmaron el 1-0 en su campo alcanzaron la eliminatoria decisiva (Atlético Sanluqueño, Socuéllamos y UD San Fernando). En la última tanda, Socuéllamos y UD Ibiza lograron el 1-0 en la ida, pero se quedaron sin ascenso en la vuelta. El Ibiza, el verdugo del Algeciras de José Antonio Asián en la primera eliminatoria, perdió en la suerte de los penaltis con el Atlético Levate. Luego llegó el verano y compró su plaza en Segunda B a golpe de talonario. El otro fútbol.

El 1-0 logrado por el Algceciras ante el L'Hospitalet es un resultado que el pasado fin de semana se dio también en otros ocho partidos: Numancia B-Laredo, Móstoles-Peña Sport, Sariñena-Lorca Deportiva, Alavés B-Compostela, Tenerife B-Linares, Alondras-Mensajero, Utrera-Antequera y en el Racing de Ferrol-Real Jaén de campeones.